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  • Орлов: «Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»? Это о многом говорит»

Орлов: «Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»? Это о многом говорит»

28 декабря 2021, 15:55
18

Журналист Геннадий Орлов порассуждал о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

– Видимо, инсайд о переходе Дзюбы в «Рубин» прилетел из Казани. Дыма без огня не бывает. Но давайте смотреть на Дзюбу и на жизнь глобально.

Во-первых, скажем спасибо Дзюбе, который очень хорошо отрабатывал и отрабатывает по сей день контракт в «Зените». Это же правда. Он играл одну из ведущих ролей во всех завоеванных титулах. Спасибо ему, он хорошо отработал за «Зенит».

Но сейчас, как мы видели по Лиге чемпионов, подходит такой период, что надо уже понимать, насколько ты сам полезен, способен ли ты играть на том высоком уровне, к которому «Зенит» все время стремится.

«Зенит» должен стремиться выйти в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому набор игроков должен меняться. А что произойдет с судьбой Дзюбы, он сам будет решать вместе с клубом.

Но ему «Зенит» должен быть благодарен – это самое главное. Скажем Артему спасибо, а если захочет уйти, то попрощаемся, вот и все.

– У Дзюбы 24 матча, 10 забитых мячей и 9 голевых передач. Человек, который не в курсе нюансов, может задаться вопросом: «Неужели вы можете отпустить такого человека? Это же бесценный футболист с точки зрения статистики».

Общественное мнение требует большего от Дзюбы, хотят, чтобы он прогрессировал. Не секрет, что в этом сезоне «Зенит», приобретая Клаудиньо, рассчитывал на то, что он будет создавать больше голевых моментов. И он создает.

Но мы видели, что в Лиге чемпионов в основе выходил Азмун. Именно Сердара назвали лучшим игроком тренеры команд по итогам сезона. Он быстрее Дзюбы, лучше взаимодействует, и игра у «Зенита» с Артемом не такая быстрая, она с ним старообразная.

«Зенит» хочет перейти на новые рельсы. Я вижу, что болельщики относятся к этому сдержанно. Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»? Не было? Это тоже о многом говорит.

Дзюба может и остаться, это уже комбинация для тренерского штаба. Но дыма без огня не бывает. Говорят, что они со Слуцким дружны.

Если этот трансфер произойдет, может, это и хорошо будет для Артема. Для Дзюбы это может быть новый вызов, как когда-то он через Тулу попал в сборную России.

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Источник: «Радио Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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spam2009
1640696854
Орлов не договорил, на самом деле лозунг был-"Не трогайте Дзюбу, пусть сам себя трогает"
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Блямба
1640697442
Старый неопределяст опять не сказал ничего,сказав очень много..
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Fusballer
1640698927
Не трогайте Дзюбу! Он сам себя может потрогать!
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JTherry
1640699096
"Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»?" ...в прошлом году по всему интернету гулял видос "потрогайте у Дзюбы"... а уж после него все домохозяйки митинговали...)
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BRO_football
1640700179
Только Дзюба может сам себя трогать, пуская слюни.
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R_a_i_n
1640700206
Ну что, в Питере может митинга и не было, НО... но на бомбардире уже начался такой митинг. Главные действующие лица : - семеныч, клинер, к ним присоединился knikos, ну и по традиции сейчас гей-парад подтянется в лице тарасофки с литейным. А потом некоторые из этих лиц, (да knikos?) будут призывать к справедливости и адекватности.
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Garrincha58
1640702486
Орлов уже достал со своим Дзюбой у пенсионера нету других тем что ли
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Павелий
1640703412
«Зенит» хочет перейти на новые рельсы - сам Орлов уже давно перешёл на очень забористую траву =)))
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NewLife
1640708677
Дерьморедакторы включили в заголовок неполную фразу, и в этом виде она бессмысленна, как и редакция Бомбардира (извините за критику, но такие перлы надо исключать)
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Hektor 84
1640711929
Хорошо что митинг в поддержку дрочера прошел только в Питере. Это действительно о многом говорит. Например о том что за зенит болеют только в Питере. А шмиллер нам постоянно чешет о том что у бомжеклуба самая внушительная армия болел и что бомжи самый популярный клуб России.)))
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