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    Орлов: «Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»? Это о многом говорит»

    Журналист Геннадий Орлов порассуждал о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

    – Видимо, инсайд о переходе Дзюбы в «Рубин» прилетел из Казани. Дыма без огня не бывает. Но давайте смотреть на Дзюбу и на жизнь глобально.

    Во-первых, скажем спасибо Дзюбе, который очень хорошо отрабатывал и отрабатывает по сей день контракт в «Зените». Это же правда. Он играл одну из ведущих ролей во всех завоеванных титулах. Спасибо ему, он хорошо отработал за «Зенит».

    Но сейчас, как мы видели по Лиге чемпионов, подходит такой период, что надо уже понимать, насколько ты сам полезен, способен ли ты играть на том высоком уровне, к которому «Зенит» все время стремится.

    «Зенит» должен стремиться выйти в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому набор игроков должен меняться. А что произойдет с судьбой Дзюбы, он сам будет решать вместе с клубом.

    Но ему «Зенит» должен быть благодарен – это самое главное. Скажем Артему спасибо, а если захочет уйти, то попрощаемся, вот и все.

    – У Дзюбы 24 матча, 10 забитых мячей и 9 голевых передач. Человек, который не в курсе нюансов, может задаться вопросом: «Неужели вы можете отпустить такого человека? Это же бесценный футболист с точки зрения статистики».

    Общественное мнение требует большего от Дзюбы, хотят, чтобы он прогрессировал. Не секрет, что в этом сезоне «Зенит», приобретая Клаудиньо, рассчитывал на то, что он будет создавать больше голевых моментов. И он создает.

    Но мы видели, что в Лиге чемпионов в основе выходил Азмун. Именно Сердара назвали лучшим игроком тренеры команд по итогам сезона. Он быстрее Дзюбы, лучше взаимодействует, и игра у «Зенита» с Артемом не такая быстрая, она с ним старообразная.

    «Зенит» хочет перейти на новые рельсы. Я вижу, что болельщики относятся к этому сдержанно. Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»? Не было? Это тоже о многом говорит.

    Дзюба может и остаться, это уже комбинация для тренерского штаба. Но дыма без огня не бывает. Говорят, что они со Слуцким дружны.

    Если этот трансфер произойдет, может, это и хорошо будет для Артема. Для Дзюбы это может быть новый вызов, как когда-то он через Тулу попал в сборную России.

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    Источник: «Радио Зенит»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии13
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      Рейтинг: +404

      gunstilzit 5 минут назад

      «Зенит» хочет перейти на новые рельсы

      Рельсы у нас!
      Переходите на веселящий газ)))

      1
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      Рейтинг: +12675

      Cleaner 7 минут назад

      Самый БЕСПОЛЕЗНЫЙ комментатор рассуждает о самом ПОЛЕЗНОМ игроке Зенита! РЖУ ни могу...)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3542

      Питерский князь > Cleaner 3 минуты назад

      Самый бесполезный твоя кличка, как у собаки.
      :)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +12675

      Cleaner > Питерский князь 15 секунд назад

      Князем то Вы сами себя назвали? Питерцы знают о том, что у них есть князь?...)))
      Зенитчики, у вас есть "КНЯЗЬ" или это самозванец???

      0
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      Рейтинг: +19510

      JTherry 15 минут назад

      "Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»?"
      ...в прошлом году по всему интернету гулял видос "потрогайте у Дзюбы"... а уж после него все домохозяйки митинговали...)

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      Рейтинг: +11178

      Fusballer 18 минут назад

      Не трогайте Дзюбу! Он сам себя может потрогать!

      1
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      Рейтинг: +12675

      Cleaner > Fusballer 5 минут назад

      А еще Артем может САМ гол Спартаку забить. ШЕСТОЙ(!) из семи...)))

      0
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      Рейтинг: +3866

      neveldomha 33 минуты назад

      Деда Гена немного зелененького наговорил.

      0
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      Рейтинг: +3397

      Блямба 42 минуты назад

      Старый неопределяст опять не сказал ничего,сказав очень много..

      2
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      Рейтинг: +1852

      spam2009 52 минуты назад

      Орлов не договорил, на самом деле лозунг был-"Не трогайте Дзюбу, пусть сам себя трогает"

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10148

      knikos 53 минуты назад

      Не было митинга ? А за какого футболиста в мире были такие митинги ? Стареет Орлов , а маразм крепчает ...

      2
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      Рейтинг: +5156

      Semenycch 56 минут назад

      Маразм крепчает.

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    • ...
      Рейтинг: +22633

      bset 59 минут назад

      За такого балбеса даже в свободной стране не вышли бы. Что уж говорить про Россию. Выйдешь за Дзюбу, а там опять у кого-нибудь забрало запотеет

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