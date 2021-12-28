Орлов: «Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»? Это о многом говорит»

Журналист Геннадий Орлов порассуждал о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

– Видимо, инсайд о переходе Дзюбы в «Рубин» прилетел из Казани. Дыма без огня не бывает. Но давайте смотреть на Дзюбу и на жизнь глобально.

Во-первых, скажем спасибо Дзюбе, который очень хорошо отрабатывал и отрабатывает по сей день контракт в «Зените». Это же правда. Он играл одну из ведущих ролей во всех завоеванных титулах. Спасибо ему, он хорошо отработал за «Зенит».

Но сейчас, как мы видели по Лиге чемпионов, подходит такой период, что надо уже понимать, насколько ты сам полезен, способен ли ты играть на том высоком уровне, к которому «Зенит» все время стремится.

«Зенит» должен стремиться выйти в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому набор игроков должен меняться. А что произойдет с судьбой Дзюбы, он сам будет решать вместе с клубом.

Но ему «Зенит» должен быть благодарен – это самое главное. Скажем Артему спасибо, а если захочет уйти, то попрощаемся, вот и все.

– У Дзюбы 24 матча, 10 забитых мячей и 9 голевых передач. Человек, который не в курсе нюансов, может задаться вопросом: «Неужели вы можете отпустить такого человека? Это же бесценный футболист с точки зрения статистики».

– Общественное мнение требует большего от Дзюбы, хотят, чтобы он прогрессировал. Не секрет, что в этом сезоне «Зенит», приобретая Клаудиньо, рассчитывал на то, что он будет создавать больше голевых моментов. И он создает.

Но мы видели, что в Лиге чемпионов в основе выходил Азмун. Именно Сердара назвали лучшим игроком тренеры команд по итогам сезона. Он быстрее Дзюбы, лучше взаимодействует, и игра у «Зенита» с Артемом не такая быстрая, она с ним старообразная.

«Зенит» хочет перейти на новые рельсы. Я вижу, что болельщики относятся к этому сдержанно. Был в Петербурге митинг «Не трогайте Дзюбу»? Не было? Это тоже о многом говорит.

Дзюба может и остаться, это уже комбинация для тренерского штаба. Но дыма без огня не бывает. Говорят, что они со Слуцким дружны.

Если этот трансфер произойдет, может, это и хорошо будет для Артема. Для Дзюбы это может быть новый вызов, как когда-то он через Тулу попал в сборную России.

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