«Бетис» купит Себальоса у «Реала» за 15 миллионов (Руди Галетти)

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос близок к возвращению в «Бетис».
По информации журналиста Руди Галетти, переговоры находятся на завершающей стадии. Клуб из Севильи заплатит за 25-летнего испанца 15 миллионов евро.
- Себальос ни разу не появился на поле в этом сезоне из-за травмы, полученной на Олимпиаде.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
- «Бетис» – соперник «Зенита» по стыкам Лиги Европы.
Источник: твиттер Руди Галетти
Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более 23 тысяч подписчиков.