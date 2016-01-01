Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    «Бетис» купит Себальоса у «Реала» за 15 миллионов (Руди Галетти)

    Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос близок к возвращению в «Бетис».

    По информации журналиста Руди Галетти, переговоры находятся на завершающей стадии. Клуб из Севильи заплатит за 25-летнего испанца 15 миллионов евро.

    • Себальос ни разу не появился на поле в этом сезоне из-за травмы, полученной на Олимпиаде.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
    • «Бетис» – соперник «Зенита» по стыкам Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Руди Галетти

    Журналист телеканала Sportitalia. Специализируется на «Милане». Зарегистрирован в твиттере десять лет назад, аудитория - более 23 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92471
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68385
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru