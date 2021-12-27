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    Федотов – о Заболотном: «Ему приходится добывать голы потом и кровью»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сравнил действующего форварда своей команды Матео Кассьерру с бывшим нападающим Антоном Заболотным, который летом ушел в ЦСКА.

    – Насколько уместно сравнивать Кассьерру и Заболотного?

    – В чем Антон похож на Матео, так это в дисциплинированном участии в оборонительных действиях. А так у каждого свои сильные качества.

    Антон хорош в единоборствах, в выходе из-под прессинга. Мы спокойно разбивали прессинг соперника, играя на Заболотного. Он оставлял нам мяч, в этом плане по статистике Антон один из лучших.

    Что касается бомбардирского чутья, Заболотному приходится добывать голы потом и кровью, в силовом стиле. При этом они смотрятся очень эффектно. Здесь и Кассьерре нужно прибавлять, чтобы быть совсем топовым форвардом.

    – Как пришлось перестраивать игру после ухода Заболотного?

    – Изменились стилевые особенности наших передач при выходе из обороны в атаку. Теперь мы играем, отталкиваясь от сильных качеств Кассьерры.

    • В текущем сезоне Кассьерра забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 11 матчах.
    • Заболотный забил 6 голов и сделал 1 ассист в 17 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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