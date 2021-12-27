Федотов – о Заболотном: «Ему приходится добывать голы потом и кровью»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сравнил действующего форварда своей команды Матео Кассьерру с бывшим нападающим Антоном Заболотным, который летом ушел в ЦСКА.
– Насколько уместно сравнивать Кассьерру и Заболотного?
– В чем Антон похож на Матео, так это в дисциплинированном участии в оборонительных действиях. А так у каждого свои сильные качества.
Антон хорош в единоборствах, в выходе из-под прессинга. Мы спокойно разбивали прессинг соперника, играя на Заболотного. Он оставлял нам мяч, в этом плане по статистике Антон один из лучших.
Что касается бомбардирского чутья, Заболотному приходится добывать голы потом и кровью, в силовом стиле. При этом они смотрятся очень эффектно. Здесь и Кассьерре нужно прибавлять, чтобы быть совсем топовым форвардом.
– Как пришлось перестраивать игру после ухода Заболотного?
– Изменились стилевые особенности наших передач при выходе из обороны в атаку. Теперь мы играем, отталкиваясь от сильных качеств Кассьерры.
- В текущем сезоне Кассьерра забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 11 матчах.
- Заболотный забил 6 голов и сделал 1 ассист в 17 матчах.