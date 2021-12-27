Федотов: «Вопрос возвращения Кокорина в «Сочи» пока неактуален»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопросы о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.
– Вы рассказывали, как Кокорин, переходя в «Сочи», сходу влился в коллектив, объединил команду, стал лидером. Хотели бы его возвращения? И возможно ли оно?
– Вспоминая то время, никто не отказывается от своих слов. Влияние Саши на коллектив в игре и за пределами футбольного поля было очень хорошим и правильным. Но вопрос его возвращения пока неактуален.
– Нынешнему «Сочи» Кокорин смог бы помочь?
– Сложно оценивать на данном этапе, потому что Александр почти не имеет игровой практики. Непонятно, в каком он находится состоянии, включая психологию. На данный момент мы не можем правильно оценить степень его готовности.
– У вас есть понимание, почему у Кокорина не получилось в «Фиорентине»?
– Не знаю, что происходит внутри клуба, но травмы всегда отбрасывают футболиста далеко назад.
– Лично вы поддерживаете связь с Кокориным?
– Мы следим за ним, радуемся хорошим новостям от него и огорчаемся, что пока он почти не выходит на поле – Александр был членом нашей футбольной семьи.
- Кокорин выступал за «Сочи» во второй части сезона-2019/20 на правах аренды.
- Он провел 10 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.