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  • Федотов: «Вопрос возвращения Кокорина в «Сочи» пока неактуален»

Федотов: «Вопрос возвращения Кокорина в «Сочи» пока неактуален»

27 декабря 2021, 19:53
3

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопросы о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

– Вы рассказывали, как Кокорин, переходя в «Сочи», сходу влился в коллектив, объединил команду, стал лидером. Хотели бы его возвращения? И возможно ли оно?

– Вспоминая то время, никто не отказывается от своих слов. Влияние Саши на коллектив в игре и за пределами футбольного поля было очень хорошим и правильным. Но вопрос его возвращения пока неактуален.

– Нынешнему «Сочи» Кокорин смог бы помочь?

– Сложно оценивать на данном этапе, потому что Александр почти не имеет игровой практики. Непонятно, в каком он находится состоянии, включая психологию. На данный момент мы не можем правильно оценить степень его готовности.

– У вас есть понимание, почему у Кокорина не получилось в «Фиорентине»?

– Не знаю, что происходит внутри клуба, но травмы всегда отбрасывают футболиста далеко назад.

– Лично вы поддерживаете связь с Кокориным?

– Мы следим за ним, радуемся хорошим новостям от него и огорчаемся, что пока он почти не выходит на поле – Александр был членом нашей футбольной семьи.

  • Кокорин выступал за «Сочи» во второй части сезона-2019/20 на правах аренды.
  • Он провел 10 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Сочи Фиорентина Кокорин Александр Федотов Владимир
Комментарии (3)
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Борис23
1640632009
Пора уже забыть про клоуна по фамилии Кокорин, потому что он нафиг никому не нужен.
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sobaka120982
1640671293
Вот надоели Его мусолить... Кокошка сам загубил себя, он четко понимал что за фиалок ему не придётся играть, все три года будет в запасе. А после этого он уже никому не нужен будет
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fhnv
1640691319
Даже и Сочи не нужен
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