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    Федотов: «Вопрос возвращения Кокорина в «Сочи» пока неактуален»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопросы о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

    – Вы рассказывали, как Кокорин, переходя в «Сочи», сходу влился в коллектив, объединил команду, стал лидером. Хотели бы его возвращения? И возможно ли оно?

    – Вспоминая то время, никто не отказывается от своих слов. Влияние Саши на коллектив в игре и за пределами футбольного поля было очень хорошим и правильным. Но вопрос его возвращения пока неактуален.

    – Нынешнему «Сочи» Кокорин смог бы помочь?

    – Сложно оценивать на данном этапе, потому что Александр почти не имеет игровой практики. Непонятно, в каком он находится состоянии, включая психологию. На данный момент мы не можем правильно оценить степень его готовности.

    – У вас есть понимание, почему у Кокорина не получилось в «Фиорентине»?

    – Не знаю, что происходит внутри клуба, но травмы всегда отбрасывают футболиста далеко назад.

    – Лично вы поддерживаете связь с Кокориным?

    – Мы следим за ним, радуемся хорошим новостям от него и огорчаемся, что пока он почти не выходит на поле – Александр был членом нашей футбольной семьи.

    • Кокорин выступал за «Сочи» во второй части сезона-2019/20 на правах аренды.
    • Он провел 10 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Sport24

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