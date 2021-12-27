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Азмун не хочет уходить из «Зенита» зимой

27 декабря 2021, 13:58
16

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не планирует покидать клуб из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно.

По информации Cafe du Commerce OL, 26-летний иранец намерен доработать контракт с «Зенитом» до конца. Он планирует рассмотреть все поступившие предложения после окончания контракта с клубом летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Азмун уже согласовал контракт с «Лионом» сроком на 4,5 года.

  • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
  • Всю взрослую карьеру Азмун проводит в России.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: Cafe du Commerce OL

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Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Лион Зенит Азмун Сердар
Комментарии (16)
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Bozigit
1640603773
Значит головой думает
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nik55
1640604365
до лета заработает и уйдет бесплатно----деревянный будет скорбить
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mamba9090909
1640605500
Так и надо. Отработать контракт до конца и быть свободным.
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VVM1964
1640609398
Правильно - доить надо по полной )))
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Борисыч1
1640612732
Правильно, зачем на улицу зимой выгоняете!
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ySS
1640613077
С одной стороны вполне логично
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paracetamol
1640614397
Азмун на засранца стал похож, и голы давно не забивает!
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portero
1640616522
Хочет подъёмные получить , как свободный агент. Тот же Зенит ему их выплатит за новый контракт...
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Sancho010365
1640626046
Уважаю Азмуна не так сильно в Зените, как в Рубине и Ростове. В двух крайних чемпионатах РПЛ не Дзюба должен быть бомбардиром, а Азмун. По моему, в крайнем матче Зенита было заметно, как некрасиво сыграл Дзюба (просто пожадничал в голевой ситуации, его право, но люди с воспитанием Кавказа и южнее этого бы не поняли и не простили) и его вытянули в бомбардиры. Я видел реакцию Азмуна в тот момент, не красиво, так поступают слабые люди. Азмун уйдёт, он молодец и как никто другой заслуживает хорошей команды.
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моэм
1640672907
Конечно по уму контракт с Азмуном надо было перезаключить ещё год-полгода назад и при его возможном уходе получить финансовую компенсацию , но тут зенит остался "с носом"...и вина в создавшейся ситуации , когда Зенит теряет прибыль на Азмуне , лежит полностью на жулике Рибалте , что и стало последней каплей повлиявшей на его недавнее увольнение ...что до Азмуна , то ему уходить зимой не с руки , он отпахал год и включаться в работу по полной в Лионе , просто не сможет физически , и Лиону выгодно получить его даром ...предположу что и Рибалта , за своё бездействие в плане перезаключения контракта с Азмуном что то поимел от Лиона....КРАСОТА !!!...все в наваре и только Россия в лице Зенита опять в заднице !!!...и называется это здрвствуйжопановыйгод.
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