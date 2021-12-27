Азмун не хочет уходить из «Зенита» зимой

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не планирует покидать клуб из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно.
По информации Cafe du Commerce OL, 26-летний иранец намерен доработать контракт с «Зенитом» до конца. Он планирует рассмотреть все поступившие предложения после окончания контракта с клубом летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Азмун уже согласовал контракт с «Лионом» сроком на 4,5 года.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Всю взрослую карьеру Азмун проводит в России.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: Cafe du Commerce OL
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