Азмун не хочет уходить из «Зенита» зимой

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не планирует покидать клуб из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно.

По информации Cafe du Commerce OL, 26-летний иранец намерен доработать контракт с «Зенитом» до конца. Он планирует рассмотреть все поступившие предложения после окончания контракта с клубом летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Азмун уже согласовал контракт с «Лионом» сроком на 4,5 года.