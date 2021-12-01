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    Азмун не хочет уходить из «Зенита» зимой

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не планирует покидать клуб из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно.

    По информации Cafe du Commerce OL, 26-летний иранец намерен доработать контракт с «Зенитом» до конца. Он планирует рассмотреть все поступившие предложения после окончания контракта с клубом летом 2022 года.

    Ранее сообщалось, что Азмун уже согласовал контракт с «Лионом» сроком на 4,5 года.

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Всю взрослую карьеру Азмун проводит в России.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: Cafe du Commerce OL

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +8999

      Alekxei Z. 3 минуты назад

      Летом можно уйти свободным агентом или выторговать себе большие деньги. Ему подъёмные дадут, как сейчас за трансфер.
      Иранец соображает !!!

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      Рейтинг: +82

      Аден 9 минут назад

      во б ля, как от сиськи, т.е. халявы трудно оторваться.

      0
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      Рейтинг: +1967

      ПалкоВводецъ 32 минуты назад

      Ну и хорошо. Лишние титулы в Зените не помешают. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +6135

      mamba9090909 50 минут назад

      Так и надо. Отработать контракт до конца и быть свободным.

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      Рейтинг: +6491

      nik55 1 час назад

      до лета заработает и уйдет бесплатно----деревянный будет скорбить

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      Рейтинг: +1302

      Bozigit 1 час назад

      Значит головой думает

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      Рейтинг: +27848

      silver29 1 час назад

      Еще не все сливки снял, премиальные за медальки РПЛ выступление в еврокубках, у него на эти деньги планы имеются.

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      Рейтинг: +19486

      JTherry 1 час назад

      значит, Азмун рассчитывает уйти летом бесплатно...

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