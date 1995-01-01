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    «Зенит» требует у «Лиона» за Азмуна более 3 миллионов (Себастьен Денис)

    «Зенит» и «Лион» не могут договориться по стоимости нападающего Сердара Азмуна. Французы готовы купить игрока за 3 миллиона евро, но россиянам этого мало.

    У Азмуна уже согласован контракт с «Лионом» сроком на 4,5 года. Соглашение форварда с «Зенитом» истекает летом.

    • Также Азмун интересен «Ньюкаслу».
    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Всю взрослую карьеру Азмун проводит в России.

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    Источник: твиттер Себастьена Дениса

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии14
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      Рейтинг: +210

      КУКУШКА 11 минут назад

      Уже и 3 ляма не кто не хочет давать за кореша рукаку))
      А бомжи ещ 30 хотели)))) ору

      1
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      Рейтинг: +4866

      R_a_i_n 22 минуты назад

      По-моему руководство Зенита проспало момент. Нужно было раньше либо продлевать либо продавать. А теперь за копейки уйдёт.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12219

      Литейный4 45 минут назад

      Зачем ему эти лягушатники. Там чемпион известен и это не Лион. Лучше уж тогда в нашем чемпионате быть чемпионом, чем у хранцузов на задворках. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3362

      Блямба 49 минут назад

      Кавазашвили о Федуне: «Он для «Спартака» как Горбачев – по-тихому развалил доверенную ему страну. Надеюсь, скоро весь клуб отойдет Газизову»

      Это для тех,у кого пуканы рвёт от чужих проблемок...

      4
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      Рейтинг: +13353

      ilichkadr 1 час назад

      Было бы удивительно, если бы Зенит согласился на смешную цену. За эти деньги легендарного жеребца Сардара не купишь, а тут целый Сердар, причём в полном расцвете сил.

      1
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      Рейтинг: +11161

      Fusballer 1 час назад

      И то дорого. Азмун - игрок для внутреннего употребления. В еврокубках ничего не показал.

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      Рейтинг: +4866

      R_a_i_n > Fusballer 20 минут назад

      Там проблема в тренере.

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      Рейтинг: +338

      Zenit40k 1 час назад

      Как то дешего,Я думал азмун минимум 10 стоит

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      Рейтинг: +1338

      Benifacto > Zenit40k 46 минут назад

      Соглашение форварда с «Зенитом» истекает летом.Потому и ценник такой, так да 10 он стоит наверно...тут показано 25))))

      0
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      Рейтинг: +27823

      silver29 1 час назад

      как аргумент болотные предоставляют видео из раздевалки сенита, разноплановый игрок.

      4
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      Рейтинг: +6156

      BarStep > silver29 9 минут назад

      Посматриваешь видосик?
      Смотри!

      Для тебя и тебе подобных сектантов сделано..

      0
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      Рейтинг: +30558

      VVM1964 1 час назад

      " Требует " - неуместное слово в данном вопросе .

      2
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      Рейтинг: +3977

      ySS 1 час назад

      Пусть дадут 3100 и не прогадают)

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