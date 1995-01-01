«Зенит» требует у «Лиона» за Азмуна более 3 миллионов (Себастьен Денис)

«Зенит» и «Лион» не могут договориться по стоимости нападающего Сердара Азмуна. Французы готовы купить игрока за 3 миллиона евро, но россиянам этого мало.

У Азмуна уже согласован контракт с «Лионом» сроком на 4,5 года. Соглашение форварда с «Зенитом» истекает летом.