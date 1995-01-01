«Зенит» требует у «Лиона» за Азмуна более 3 миллионов (Себастьен Денис)

Уже и 3 ляма не кто не хочет давать за кореша рукаку))
А бомжи ещ 30 хотели)))) ору
«Зенит» и «Лион» не могут договориться по стоимости нападающего Сердара Азмуна. Французы готовы купить игрока за 3 миллиона евро, но россиянам этого мало.
У Азмуна уже согласован контракт с «Лионом» сроком на 4,5 года. Соглашение форварда с «Зенитом» истекает летом.
- Также Азмун интересен «Ньюкаслу».
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Всю взрослую карьеру Азмун проводит в России.