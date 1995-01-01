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    Азмун может перейти в «Ньюкасл» в январе

    «Ньюкасл» собирается значительно усилить состав во время зимнего трансферного окна.

    Одна из целей английского клуба – нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

    Сообщалось, что иранца также хотят заполучить «Лион» и «Байер».

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 20:20
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1448

      Sancho010365 3 минуты назад

      Азмуну и Зениту желаю только хорошего. Выиграть лигу Европы с Зенитом и летом уехать в достойный клуб Англии или Италии. За ним будет очередь, клянусь.

      0
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      Рейтинг: +2171

      andrej-lucevich 19 минут назад

      а кто играть-то будет ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11134

      Fusballer > andrej-lucevich 5 минут назад

      Большой игрок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +453

      хряк СМ 21 минуту назад

      Зашкварился с дзюбой, пусть уходит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12114

      Литейный4 37 минут назад

      Азмуну не помешает очередное чемпионство с Зенитом. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      КУКУШКА 1 час назад

      Парочка видать расклеится))
      Малком- новая цели дзюбы))....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11848

      Barmaleushka > КУКУШКА 43 минуты назад

      Твой рот - ежедневная цель зюпы .)))

      3
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      Рейтинг: +453

      хряк СМ > Barmaleushka 18 минут назад

      он мечтает что Дзюба присунет ему.

      0
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      Рейтинг: +12570

      Cleaner 1 час назад

      А может и не перейти.

      1
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      Рейтинг: +126

      КУКУШКА 1 час назад

      Очевидно на повышение пойдет!
      Да пока в подвале,но вылезут.
      Ньюкасл с именем) По сравнению с баклажанами.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12570

      Cleaner > КУКУШКА 1 час назад

      Лучше быть первым парнем на деревне, чем протирать лавку в АПЛ...

      2
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      Рейтинг: +137

      Болотные 1 час назад

      Да переходи уже, не утомляй анусы питорской бомжарни этой ромашкой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10109

      knikos > Болотные 54 минуты назад

      Ну , насколько я понял , он беспокоит только твой анус . Вот ты возбудился в ожидании ...

      2
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      Рейтинг: +209

      3meeeD 1 час назад

      Неадекватный согласиться на такое решение)
      Возможное чемпионмтво ,на скорейшей вылет в чемпиошип)

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