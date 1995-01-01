Азмун может перейти в «Ньюкасл» в январе

Азмуну и Зениту желаю только хорошего. Выиграть лигу Европы с Зенитом и летом уехать в достойный клуб Англии или Италии. За ним будет очередь, клянусь.
«Ньюкасл» собирается значительно усилить состав во время зимнего трансферного окна.
Одна из целей английского клуба – нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
Сообщалось, что иранца также хотят заполучить «Лион» и «Байер».
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.