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    Аспиликуэта: «Непонятно, почему одни матчи АПЛ были перенесены, а другие – нет»

    Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта высказал о ситуации с переносом матчей АПЛ после победы над «Астон Вилой» (3:1) в 19-м туре.

    «Мы делаем все, что говорит АПЛ, но нам непонятно, почему одни матчи были перенесены, а другие – нет. Часть команд попала в трудную ситуацию, а другим не нужно справляться со сложностями.

    Некоторые из наших футболистов досрочно вернулись на поле после травм – это было рискованно, а впереди еще полсезона», – сказал Аспиликуэта.

    • «Челси» идет на 3-м месте в АПЛ.
    • Из-за коронавируса в декабре в АПЛ было отложено 15 матчей.

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    Источник: сайт «Челси»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +520

      El_Chori 1 час назад

      А потом, когда у нас все вылечатся, матчи отменят. Скриньте

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