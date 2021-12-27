Аспиликуэта: «Непонятно, почему одни матчи АПЛ были перенесены, а другие – нет»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта высказал о ситуации с переносом матчей АПЛ после победы над «Астон Вилой» (3:1) в 19-м туре.

«Мы делаем все, что говорит АПЛ, но нам непонятно, почему одни матчи были перенесены, а другие – нет. Часть команд попала в трудную ситуацию, а другим не нужно справляться со сложностями.

Некоторые из наших футболистов досрочно вернулись на поле после травм – это было рискованно, а впереди еще полсезона», – сказал Аспиликуэта.