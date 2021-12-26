Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газизов: «Нет сомнений, что «Уфа» останется в РПЛ»

26 декабря 2021, 14:15
4

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги года. У него нет сомнений, что команда сохранит место в РПЛ на будущий сезон.

«Непростой год для нас был. Весной мы сохранили прописку в РПЛ. Сейчас ситуация пока не лучше. Но игра команды меняется. В этом плане позитивные моменты существенны. Мы с надеждой смотрим на следующий год. Уверены, что будем играть лучше и больше радовать своих болельщиков.

Сейчас нет сомнений в том, что и в этом сезоне нам удастся сохранить прописку в РПЛ. У Алексея Стукалова есть кредит доверия, бесспорно. Мы ему доверяем», – сказал Газизов.

  • Газизов неоднократно говорил, что «Уфа» может прекратить свое существование.
  • «Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.
  • Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/15.

Газизов: «Финансовые трудности урегулированы. «Уфа» останется в РПЛ»

Глава Башкортостана: «Все финансовые вопросы «Уфы» мы уже разрешили»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vitaga
1640523318
а кто тогда вылетит? там вроде все собираются остаться..... наверное будет расширение до 18 команд. Газизов платит.. баблом от федуна
Ответить
моэм
1640530979
Если бы такое говорил его коллега из Зенита - Рибалта , бездельник умеющий только бабло "пилить" , я бы не поверил ... но словам Газизова , как человеку отлично разбирающемуся в футбольных делах и великолепному организатору , верить в этом можно , даже несмотря на то что Уфа идёт последней .
Ответить
Муруал
1640532879
Желаю, чтобы слова не рассходились с делом. Удачии сохранения прописки в РФПЛ.
Ответить
Hektor 84
1640549577
Ну ну! Находясь на 15))))
Ответить
Главные новости
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
1
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
11
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
4
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
7
Все новости
Все новости
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
4
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
3
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
26
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
6
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
17
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
16
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
12
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
6
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+