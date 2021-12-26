Газизов: «Нет сомнений, что «Уфа» останется в РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги года. У него нет сомнений, что команда сохранит место в РПЛ на будущий сезон.

«Непростой год для нас был. Весной мы сохранили прописку в РПЛ. Сейчас ситуация пока не лучше. Но игра команды меняется. В этом плане позитивные моменты существенны. Мы с надеждой смотрим на следующий год. Уверены, что будем играть лучше и больше радовать своих болельщиков.

Сейчас нет сомнений в том, что и в этом сезоне нам удастся сохранить прописку в РПЛ. У Алексея Стукалова есть кредит доверия, бесспорно. Мы ему доверяем», – сказал Газизов.

Газизов неоднократно говорил, что «Уфа» может прекратить свое существование.

«Уфа» занимает 15-е место в чемпионате России.

Команда выступает в РПЛ с сезона-2014/15.

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