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  • Семак не хочет, чтобы Дзюба оставался в «Зените» («Чемпионат»)

Семак не хочет, чтобы Дзюба оставался в «Зените» («Чемпионат»)

26 декабря 2021, 10:14
49

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак больше не заинтересован в нападающем Артеме Дзюбе. Тренер не хочет, чтобы футболист продлевал истекающий летом контракт.

Подписать Дзюбу хочет «Рубин».

  • Контракт Дзюбы с «Зенитом» продлится автоматически, если в этом сезоне он проведет более 70 процентов игрового времени.
  • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
  • С главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким Дзюба пересекался в сборной России.

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (49)
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mamba9090909
1640503265
Надо его сразу домой отправлять, в Спартак. Но он решил ещё к Слуцкому заскочить, по пути.))
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vladimir-7
1640504795
Семак зависимое лицо в газпромовском Зените, не он, а Миллер решает вопрос о продлении контракта с Дзюбой. Но вопрос с центральным нападающим и Азмуном в Зените остаются открытыми, а эти сергеевы, агаларовы и им подобные, так, пена от карбида в жидкости. До конца сезона всё останется как было и никто никуда не уйдет.
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insider_retro
1640505045
Интерес пропал у Семака... А у Дзюбы угасли шутки-прибаутки... Взаимная антипатия, со временем, добавит много нового и интересного о тренере-вегане из уст обиженного игрока...
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волчарик
1640507412
Если не утка то ждем интересных новостей и трансферов
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Борисыч1
1640508120
Как человек, желающий Зениту и всему СПБ только неприятностей, желаю Дзюбе прямо сейчас перейти в Рубин и 28 февраля засадить бело-сине-ГОЛУБЫМ пару голов. Кто там в этом клубке единомышленников принимает решения, не знаю и знать не хочу. Могу лишь предположить, что весь шум уляжется, все разбредутся по своим кормушкам и будут попеременно грызть то свой газпром-корм, то друг друга.
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Ziklop
1640514058
если мудло медвед оставит дзюбу, писец Зениту. медведя нах из Зенита.
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Spinorr
1640514642
Для Семака важен микроклимат в команде, Дзюба, особенно Дзюба на скамейке, не самый хороший вариант для поддержки оптимального микроклимата. Да, у него есть покровители и "ценители" его талантов в руководстве Зенита. Но для Зенита Дзюба по большому счету отработанный материал.
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Plyash
1640515376
Мнение Семака для руководов Зенита не имеет никакого значения,срать Медведу на коуча.Вспомним хотя бы,как Семак отстаивал Коку и что из этого получилось.
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Vitaga
1640522597
мнение Семака мало кого волнует. все основные вопросы решает не он. Семак просто сидит как манекен на лавке создавая впечатление присутствия тренера разве что выполяя роль доброго дядьки для игроков
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Hektor 84
1640549028
Скорее из за скандальности шлюба надоел миллеру.
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