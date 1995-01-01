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    Семак не хочет, чтобы Дзюба оставался в «Зените» («Чемпионат»)

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак больше не заинтересован в нападающем Артеме Дзюбе. Тренер не хочет, чтобы футболист продлевал истекающий летом контракт.

    Подписать Дзюбу хочет «Рубин».

    • Контракт Дзюбы с «Зенитом» продлится автоматически, если в этом сезоне он проведет более 70 процентов игрового времени.
    • Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.
    • С главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким Дзюба пересекался в сборной России.

    «Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:14
    Комментарии48
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      Рейтинг: +2371

      Ziklop 4 минуты назад

      если мудло медвед оставит дзюбу, писец Зениту. медведя нах из Зенита.

      0
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      Рейтинг: +3081

      ААМ 43 минуты назад

      Жаль. Но Дзюба физически сдал. Но кто вместо него. В Атаке "Зениту" необходим высокий игрок.

      0
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      Рейтинг: +2197

      волчарик 59 минут назад

      Не буду обсуждать Дзюбу как человека,это для других сайтов.Посмотрим на футболиста.Стиль его игры и команды с ним мне не нравится,но при полном лесоповале в нашем футболе в ворота отскакивает только от него.Все остальное эмоции.

      1
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      Рейтинг: +177

      Suvorov51 > волчарик 52 минуты назад

      ну тут с тобой трудно не согласится. все верно. так оно и есть. кем бы он не был а этого не отнять

      2
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      Рейтинг: +4873

      rash1959 1 час назад

      Что значит не хочет? Да кто он такой, этот семачишко? Выгнать такого дрочилу, где ещё такого найти.

      1
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      Рейтинг: +6122

      mamba9090909 > rash1959 50 минут назад

      Семак, это тот самый, кто имел Спартак как хотел. 7 - 1

      0
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      Рейтинг: +5405

      afw13 > mamba9090909 10 минут назад

      какой же ты недалёкий человек, если не понимаешь сарказма.

      0
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      Рейтинг: +12202

      Литейный4 1 час назад

      Правильно думает Семак. Пора Дзюбе искать команду. Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить Он свиньям ещё не раз забьёт. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +10435

      alex1951 1 час назад

      Дзюбарь VS Менеджмента (Карпин &Семак)
      Кто следующий ?
      Слуцкий?
      Начало мыльной оперы 2022 года)))

      0
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      Рейтинг: +827

      Борисыч1 1 час назад

      Как человек, желающий Зениту и всему СПБ только неприятностей, желаю Дзюбе прямо сейчас перейти в Рубин и 28 февраля засадить бело-сине-ГОЛУБЫМ пару голов. Кто там в этом клубке единомышленников принимает решения, не знаю и знать не хочу. Могу лишь предположить, что весь шум уляжется, все разбредутся по своим кормушкам и будут попеременно грызть то свой газпром-корм, то друг друга.

      2
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      Рейтинг: +2197

      волчарик > Борисыч1 1 час назад

      Как человек,не желающий никому зла,прощаю тебя

      2
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      Рейтинг: +13345

      ilichkadr > волчарик 57 минут назад

      Ментам прощения быть не должно!

      1
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      Рейтинг: +2371

      Ziklop > Борисыч1 3 минуты назад

      желаю козлу травки сочной и грызи её а не кури.

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      Рейтинг: +2197

      волчарик 1 час назад

      Если не утка то ждем интересных новостей и трансферов

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      Рейтинг: +177

      Suvorov51 1 час назад

      Всем настоящим болелам привет. все что сейчас пишут журналюги им вера что нашему правительству- брехня. самый больной вопрос сейчас о нашей сборной вот о чем надо думать. чемпион известен его купили еще чемпионат не начинался. промгаз судьям сделал внушение и те все поняли. а кто не понял будет обслуживать кожанный мяч. а вот о сборной душа болит. зюба сегодня есть а завтра будет новый. а вот сборная у нас одна

      4
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      Рейтинг: +2197

      волчарик > Suvorov51 1 час назад

      Можешь верить во все что угодно.Только почему тогда у нас Заболотный с Полозом по 20 не забивали?

      4
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      Рейтинг: +26613

      пьяныйхоровод > Suvorov51 1 час назад

      Тебя ночью опять кладбищенские собаки изнасиловали ?

      4
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      Рейтинг: +177

      Suvorov51 > пьяныйхоровод 55 минут назад

      у тебя на этой почве не все впорядке. ты к зюбе обратись он тебя покроет как измуна.и ты успокоишся

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      Рейтинг: +12611

      Cleaner 1 час назад

      Зато как Семак ХОТЕЛ, чтобы в Зените остался КОКОРИН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +13345

      ilichkadr > Cleaner 1 час назад

      Когда Семак хотел, Кокорин был другой.

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