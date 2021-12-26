Семак не хочет, чтобы Дзюба оставался в «Зените» («Чемпионат»)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак больше не заинтересован в нападающем Артеме Дзюбе. Тренер не хочет, чтобы футболист продлевал истекающий летом контракт.

Подписать Дзюбу хочет «Рубин».

Контракт Дзюбы с «Зенитом» продлится автоматически, если в этом сезоне он проведет более 70 процентов игрового времени.

Дзюба – 2-й бомбардир сезона РПЛ.

С главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким Дзюба пересекался в сборной России.

«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о трансфере Дзюбы (РБК)