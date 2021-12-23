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    18-летний Демир больше не сыграет за «Барселону» (Marca)

    «Барселона» сообщила полузащитнику Юсуфу Демиру, что его больше не выпустят на поле.

    18-летний футболист поучаствовал в девяти матчах каталонской команды в текущем сезоне.

    Если австриец проведет десятую игру, то «Барса» будет обязана выкупить его за 10 миллионов евро, а это не входит в планы клуба.

    Демиру предложили искать новую команду, предупредив, что за испанский гранд он больше не сыграет.

    • «Барселона» арендовала хавбека в июле.
    • Права на него принадлежат венскому «Рапиду».
    • Рыночная стоимость Демира – 12 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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