18-летний Демир больше не сыграет за «Барселону» (Marca)

«Барселона» сообщила полузащитнику Юсуфу Демиру, что его больше не выпустят на поле.
18-летний футболист поучаствовал в девяти матчах каталонской команды в текущем сезоне.
Если австриец проведет десятую игру, то «Барса» будет обязана выкупить его за 10 миллионов евро, а это не входит в планы клуба.
Демиру предложили искать новую команду, предупредив, что за испанский гранд он больше не сыграет.
- «Барселона» арендовала хавбека в июле.
- Права на него принадлежат венскому «Рапиду».
- Рыночная стоимость Демира – 12 миллионов евро.
Источник: Marca