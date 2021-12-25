18-летний Демир больше не сыграет за «Барселону» (Marca)

«Барселона» сообщила полузащитнику Юсуфу Демиру, что его больше не выпустят на поле.

18-летний футболист поучаствовал в девяти матчах каталонской команды в текущем сезоне.

Если австриец проведет десятую игру, то «Барса» будет обязана выкупить его за 10 миллионов евро, а это не входит в планы клуба.

Демиру предложили искать новую команду, предупредив, что за испанский гранд он больше не сыграет.