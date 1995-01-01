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    Магкеев отправится на зимние сборы с «Локомотивом». В сентябре он порвал «кресты»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, сообщил, что игрок будет работать с командой на зимних сборах.

    «Стас находится в Германии, там он проходит восстановление. До этого он проходил реабилитацию под присмотром врачей «Локомотива».

    28-го числа он летит к себе домой во Владикавказ и сразу же вернется. На сборы с командой он поедет. Там продолжит проходить реабилитацию, будет плавно переходить к беговой работе.

    Будет заниматься индивидуально с врачами и реабилитологами команды», – сказал агент.

    • В сентябре Магкеев порвал переднюю крестообразную связку колена.
    • В этом сезоне хавбек провел за «Локо» 8 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12597

      Cleaner 25 минут назад

      Будет заниматься индивидуально с врачами и реабилитологами команды??? Знаем мы врачей Локо по их работе с Миранчуком. КОНОВАЛЫ! Нет им доверия НИКАКОГО!

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      Рейтинг: +810

      Борисыч1 1 час назад

      6 месяцев обычный срок восстановления. В лучшем случае на поле выйдет в марте, на 80% только в апреле.

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