Магкеев отправится на зимние сборы с «Локомотивом». В сентябре он порвал «кресты»

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, сообщил, что игрок будет работать с командой на зимних сборах.
«Стас находится в Германии, там он проходит восстановление. До этого он проходил реабилитацию под присмотром врачей «Локомотива».
28-го числа он летит к себе домой во Владикавказ и сразу же вернется. На сборы с командой он поедет. Там продолжит проходить реабилитацию, будет плавно переходить к беговой работе.
Будет заниматься индивидуально с врачами и реабилитологами команды», – сказал агент.
- В сентябре Магкеев порвал переднюю крестообразную связку колена.
- В этом сезоне хавбек провел за «Локо» 8 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»