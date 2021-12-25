Магкеев отправится на зимние сборы с «Локомотивом». В сентябре он порвал «кресты»

Александр Клюев, агент полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, сообщил, что игрок будет работать с командой на зимних сборах.

«Стас находится в Германии, там он проходит восстановление. До этого он проходил реабилитацию под присмотром врачей «Локомотива».

28-го числа он летит к себе домой во Владикавказ и сразу же вернется. На сборы с командой он поедет. Там продолжит проходить реабилитацию, будет плавно переходить к беговой работе.

Будет заниматься индивидуально с врачами и реабилитологами команды», – сказал агент.