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    Камоцци – об уходе из «Спартака»: «Неправда»

    Футбольный агент Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой, опроверг информацию о прекращении сотрудничества с московским клубом.

    «Правда ли, что я больше не работаю со «Спартаком»? Неправда», – сказал Камоцци.

    • Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака» в декабре 2020 года.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
    • Москвичи сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

    Камоцци хотел уйти из «Спартака» из-за трансферов. Федун уговорил его остаться (Sport24)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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