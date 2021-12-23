Камоцци – об уходе из «Спартака»: «Неправда»

Футбольный агент Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой, опроверг информацию о прекращении сотрудничества с московским клубом.

«Правда ли, что я больше не работаю со «Спартаком»? Неправда», – сказал Камоцци.

Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака» в декабре 2020 года.

Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

Москвичи сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

Камоцци хотел уйти из «Спартака» из-за трансферов. Федун уговорил его остаться (Sport24)