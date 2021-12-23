Камоцци хотел уйти из «Спартака» из-за трансферов. Федун уговорил его остаться (Sport24)

Агент Франко Камоцци, советник гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, остался в столичном клубе.
По информации Sport24, итальянец действительно хотел уйти из «Спартака», как сообщалось ранее, но передумал после разговора с Федуном.
У Камоцци возникло недопонимание со «Спартаком» по трансферным вопросам. Федун разрешил конфликт, вызвав итальянца к себе, и убедил его в том, что теперь вся спортивная работа будет завязана на нем.
- В декабре 2020 года Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака».
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
Камоцци: «Никогда не получал деньги за трансфер какого-либо игрока в «Спартак»
Источник: Sport24