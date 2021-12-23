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    Камоцци хотел уйти из «Спартака» из-за трансферов. Федун уговорил его остаться (Sport24)

    Агент Франко Камоцци, советник гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, остался в столичном клубе.

    По информации Sport24, итальянец действительно хотел уйти из «Спартака», как сообщалось ранее, но передумал после разговора с Федуном.

    У Камоцци возникло недопонимание со «Спартаком» по трансферным вопросам. Федун разрешил конфликт, вызвав итальянца к себе, и убедил его в том, что теперь вся спортивная работа будет завязана на нем.

    • В декабре 2020 года Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака».
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

    Камоцци: «Никогда не получал деньги за трансфер какого-либо игрока в «Спартак»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13326

      ilichkadr 1 час назад

      Ну, и привалило же счастье Зареме! Теперь Франко с Лукой будут стараться на совесть!!
      P.S. Так чтo же, выхoдит у Вас два советника? - Выхoдит, два. - И oба любят? Оба!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1193

      aubergine 1 час назад

      Советник любовницы Федуна, это почти как водитель дворника или телохранитель садовника. Что за кадры в Спартаке? Превращают клуб в помойку, изверги.

      1
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      Рейтинг: +12092

      Литейный4 1 час назад

      Советник жены это высокая должность. Особенно у свиней. Гыгыгы

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