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  • Камоцци хотел уйти из «Спартака» из-за трансферов. Федун уговорил его остаться (Sport24)

Камоцци хотел уйти из «Спартака» из-за трансферов. Федун уговорил его остаться (Sport24)

23 декабря 2021, 17:35
7

Агент Франко Камоцци, советник гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, остался в столичном клубе.

По информации Sport24, итальянец действительно хотел уйти из «Спартака», как сообщалось ранее, но передумал после разговора с Федуном.

У Камоцци возникло недопонимание со «Спартаком» по трансферным вопросам. Федун разрешил конфликт, вызвав итальянца к себе, и убедил его в том, что теперь вся спортивная работа будет завязана на нем.

  • В декабре 2020 года Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака».
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Камоцци: «Никогда не получал деньги за трансфер какого-либо игрока в «Спартак»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (7)
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aubergine
1640272186
Советник любовницы Федуна, это почти как водитель дворника или телохранитель садовника. Что за кадры в Спартаке? Превращают клуб в помойку, изверги.
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ilichkadr
1640272260
Ну, и привалило же счастье Зареме! Теперь Франко с Лукой будут стараться на совесть!! P.S. Так чтo же, выхoдит у Вас два советника? - Выхoдит, два. - И oба любят? Оба!
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Sky Spartak
1640276582
Официально он никто... Вот и суть ...уговорили,что бы советовал без никакой ответственности... Супер руководство... Если правда конечно....
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derrik2000
1640277733
"Федун разрешил конфликт, вызвав итальянца к себе, и убедил его в том, что теперь вся спортивная работа будет завязана на нем." Даже как-то неудобно комментировать РАДОСТЬ Заремы от этого "разрешения конфликта" Федуном... А по-поводу, что "теперь вся спортивная работа будет завязана на нем", скажу одно: отдельный заводик по производству Виагры ЛИЧНО для Камоцци Арнольдыч должен прикупить в срочном порядке, а то "вся спортивная работа" будет завалена на корню. ))))))))))))))))
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Иван Петров 1986
1640280135
А чего он советует Зареме?
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zigbert
1640282838
С чего бы ему уходить от хорошей зарплаты и с отсутствием ответственности.
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portero
1640288150
Если желание имеется то все равно уйдет, может до окончания сезона продержится...
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