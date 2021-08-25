Камоцци: «Никогда не получал деньги за трансфер какого-либо игрока в «Спартак»

Бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци сообщил, что никогда не получал деньги от столичного клуба.

«Мы периодически разговариваем с господином Федуном и его супругой Салиховой. Я всегда стараюсь дать лучшие советы для них. Но я могу сказать точно одно: с момента, как мы начали сотрудничать, я никогда не получал деньги за трансфер какого-либо игрока в «Спартак», – сказал Камоцци.