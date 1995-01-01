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    Камоцци: «Никогда не получал деньги за трансфер какого-либо игрока в «Спартак»

    Бывший советник и консультант владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци сообщил, что никогда не получал деньги от столичного клуба.

    «Мы периодически разговариваем с господином Федуном и его супругой Салиховой. Я всегда стараюсь дать лучшие советы для них. Но я могу сказать точно одно: с момента, как мы начали сотрудничать, я никогда не получал деньги за трансфер какого-либо игрока в «Спартак», – сказал Камоцци.

    • Камоцци был советником Федуна 5 лет.
    • В декабре 2020 года Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака».
    • «Спартак» идет на 8-м месте в РПЛ.

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    Источник: Eurostavka

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