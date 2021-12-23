Советник Салиховой Камоцци покинул «Спартак» (Максим Фридман)

Агент Франко Камоцци, советник гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, решил уйти из московского клуба.

Ранее сообщалось, что Камоцци продолжит заниматься трансферами «Спартака» после назначения Луки Каттани на пост спортивного директора.

«Камоцци покидает «Спартак». Его контракт аналитика не будет продлен.

После назначения Каттани на пост спортивного директора Камоцци посчитал, что ему особо больше нечего делать в клубе, и принял решение об уходе: по его мнению, теперь в «Спартаке» «все стабильно», – написал журналист Максим Фридман в своем телеграм-канале.

В декабре 2020 года Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака».

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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