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    Камоцци: «Оставил благодатное наследство в «Спартаке» в виде Ларссона, Соболева, Умярова, Мозеса»

    Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал об уходе из московского клуба.

    – Полагаю, я оставил благодатное наследство в «Спартаке» в виде Ларссона, Соболева, Умярова, Мозеса. Многие футболисты, слава богу, так и не пришли, с другими получилось, хотя рекомендовал их не я. Но это футбол.

    Я горд, что работал в «Спартаке», очень и очень престижном клубе, и благодарен за это огромной команде профессионалов. У меня сохраняются отличные отношения с президентом и его женой.

    – Просил ли вас «Спартак» обратить пристальное внимание на какого-нибудь тренера? Например, на Паулу Фонсеку?

    – Это вопрос к спортивному директору. Что же касается тренеров, спрашивали мои рекомендации по одному специалисту. Я высказал свои мысли, но решение принимать не мне, а Дмитрию Попову. Я сказал, что именно спортивному директору работать с ним каждый день, поэтому ему и решать.

    – Речь о Фонсеке?

    – Нет. Другой тренер. Фонсека – отличный специалист, и не потому, что так сказал Франко Камоцци. Если «Спартак» его подпишет, это будет отличный вариант на предстоящий сезон. Но я не знаю, будут ли он их тренером. Я далек от принятия таких решений.

    • Камоцци был советником Федуна 5 лет.
    • В декабре 2020 Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака».
    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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