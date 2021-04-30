Камоцци: «Оставил благодатное наследство в «Спартаке» в виде Ларссона, Соболева, Умярова, Мозеса»

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал об уходе из московского клуба.

– Полагаю, я оставил благодатное наследство в «Спартаке» в виде Ларссона, Соболева, Умярова, Мозеса. Многие футболисты, слава богу, так и не пришли, с другими получилось, хотя рекомендовал их не я. Но это футбол.

Я горд, что работал в «Спартаке», очень и очень престижном клубе, и благодарен за это огромной команде профессионалов. У меня сохраняются отличные отношения с президентом и его женой.

– Просил ли вас «Спартак» обратить пристальное внимание на какого-нибудь тренера? Например, на Паулу Фонсеку?

– Это вопрос к спортивному директору. Что же касается тренеров, спрашивали мои рекомендации по одному специалисту. Я высказал свои мысли, но решение принимать не мне, а Дмитрию Попову. Я сказал, что именно спортивному директору работать с ним каждый день, поэтому ему и решать.

– Речь о Фонсеке?

– Нет. Другой тренер. Фонсека – отличный специалист, и не потому, что так сказал Франко Камоцци. Если «Спартак» его подпишет, это будет отличный вариант на предстоящий сезон. Но я не знаю, будут ли он их тренером. Я далек от принятия таких решений.