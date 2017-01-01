Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Советник Федуна Камоцци покинул «Спартак» после пяти лет работы

    Франко Камоцци, футбольный агент и советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщил об уходе из клуба.

    – Пытался ли кто-то из «Спартака» убедить вас остаться?

    – Буду честен. Я просто озвучил свое решение владельцу. Пожелал удачи в концовке сезона и в грядущих сезонах. Очень надеюсь, что на 100-летие клуба удастся завоевать чемпионство. Я могу им помочь в будущем, но каким-то другим способом. Частное консультирование на данном этапе закончено.

    К своей работе всегда относился с энтузиазмом, был предан и концентрировался только на «Спартаке», оставив свои личные агентские проекты. И сейчас, после пяти лет, мне захотелось быть свободным.

    Впрочем, если им потребуется помощь, всегда буду рад. У нас не было никаких проблем, руководители приняли мое решение. Время посвятить себя другим проектам.

    – Состоялась ли какая-то прощальная беседа с Заремой или Леонидом Федуном?

    – Я им просто сообщил о своем решении. У меня не было возможности появляться в России, поскольку из-за ситуации с коронавирусом границы были закрыты. Когда их откроют, я бы хотел приехать в Москву, попрощаться лично, выразить благодарность.

    Повторюсь, у нас с ними не возникало никаких проблем или недопониманий.

    • В декабре 2020 Камоцци стал трансферным консультантом «Спартака».
    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85118
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru