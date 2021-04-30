Советник Федуна Камоцци покинул «Спартак» после пяти лет работы

Франко Камоцци, футбольный агент и советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщил об уходе из клуба.

– Пытался ли кто-то из «Спартака» убедить вас остаться?

– Буду честен. Я просто озвучил свое решение владельцу. Пожелал удачи в концовке сезона и в грядущих сезонах. Очень надеюсь, что на 100-летие клуба удастся завоевать чемпионство. Я могу им помочь в будущем, но каким-то другим способом. Частное консультирование на данном этапе закончено.

К своей работе всегда относился с энтузиазмом, был предан и концентрировался только на «Спартаке», оставив свои личные агентские проекты. И сейчас, после пяти лет, мне захотелось быть свободным.

Впрочем, если им потребуется помощь, всегда буду рад. У нас не было никаких проблем, руководители приняли мое решение. Время посвятить себя другим проектам.

– Состоялась ли какая-то прощальная беседа с Заремой или Леонидом Федуном?

– Я им просто сообщил о своем решении. У меня не было возможности появляться в России, поскольку из-за ситуации с коронавирусом границы были закрыты. Когда их откроют, я бы хотел приехать в Москву, попрощаться лично, выразить благодарность.

Повторюсь, у нас с ними не возникало никаких проблем или недопониманий.