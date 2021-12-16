«Чемпионат»: Камоцци сохранит влияние на трансферы «Спартака», несмотря на приход Каттани

Футбольный агент Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой, продолжит заниматься трансферами клуба и после назначения Луки Каттани на пост спортивного директора.
«В данный момент Камоцци принимает участие во всех переговорах по потенциальным новичкам, а также много занимается академией. Трансферы невозможны без его одобрения.
После прихода в клуб Луки Каттани на пост спортивного директора Камоцци продолжит участвовать в обсуждении всех трансферов на вход и на выход», – сообщил источник «Чемпионата».
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
- В среду клуб уволил главного тренера Руя Виторию.
- В ближайшее время команду возглавит Паоло Ваноли.
Источник: «Чемпионат»