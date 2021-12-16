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    «Чемпионат»: Камоцци сохранит влияние на трансферы «Спартака», несмотря на приход Каттани

    Футбольный агент Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой, продолжит заниматься трансферами клуба и после назначения Луки Каттани на пост спортивного директора.

    «В данный момент Камоцци принимает участие во всех переговорах по потенциальным новичкам, а также много занимается академией. Трансферы невозможны без его одобрения.

    После прихода в клуб Луки Каттани на пост спортивного директора Камоцци продолжит участвовать в обсуждении всех трансферов на вход и на выход», – сообщил источник «Чемпионата».

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2021 22:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18175

      derrik2000 1 час назад

      Ну, чё?
      А некоторые тут думали, что Руй уйдёт и лучше станет??
      Хлебайте!
      Зарема and Lyonya forever!
      )))))))))

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      ...
      Рейтинг: +19248

      JTherry > derrik2000 45 минут назад

      а зачем там Lyonya..? в распоряжении Заремы и так уже трое молодых и красивых италоговорящих... "уно моменто дольче насименто"...)

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