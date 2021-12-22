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  • «Барселона» и «Ман Сити» договорились о переходе Торреса за 55+10 миллионов (Sport.es)

«Барселона» и «Ман Сити» договорились о переходе Торреса за 55+10 миллионов (Sport.es)

22 декабря 2021, 18:04
7

«Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» о переходе полузащитника Феррана Торреса.

По информации Sport.es, официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. 21-летний испанец обойдется «Барсе» в 55 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что Торрес согласовал пятилетний контракт с каталонским клубом, по которому он будет зарабатывать меньше, чем в «Ман Сити».

  • В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.
  • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
  • «Барселона» идет в Примере 7-й.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Манчестер Сити Торрес Ферран
Комментарии (7)
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portero
1640185971
О как, денег на трансфер набрали...
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Maxi_7
1640187329
Остается понять откуда у Барселоны 65 млн. на трансферы если они еще пару месяцев назад экономили на электроэнергии и играли при свечах на тренировках чтобы сэкономить лишние пару тысяч евро... да и даже если продать Пике, Бускетса, Альбу, Дембеле и Коутиньо, они все вместе взятые в их нынешней форме и 50 млн. не будут стоить...
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