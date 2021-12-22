«Барселона» и «Ман Сити» договорились о переходе Торреса за 55+10 миллионов (Sport.es)

«Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» о переходе полузащитника Феррана Торреса.
По информации Sport.es, официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. 21-летний испанец обойдется «Барсе» в 55 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что Торрес согласовал пятилетний контракт с каталонским клубом, по которому он будет зарабатывать меньше, чем в «Ман Сити».
- В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
- «Барселона» идет в Примере 7-й.
Источник: Sport.es