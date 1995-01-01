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    «Барселона» и «Ман Сити» договорились о переходе Торреса за 55+10 миллионов (Sport.es)

    «Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» о переходе полузащитника Феррана Торреса.

    По информации Sport.es, официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. 21-летний испанец обойдется «Барсе» в 55 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    Ранее сообщалось, что Торрес согласовал пятилетний контракт с каталонским клубом, по которому он будет зарабатывать меньше, чем в «Ман Сити».

    • В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.
    • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
    • «Барселона» идет в Примере 7-й.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1507

      Maxi_7 55 минут назад

      Остается понять откуда у Барселоны 65 млн. на трансферы если они еще пару месяцев назад экономили на электроэнергии и играли при свечах на тренировках чтобы сэкономить лишние пару тысяч евро... да и даже если продать Пике, Бускетса, Альбу, Дембеле и Коутиньо, они все вместе взятые в их нынешней форме и 50 млн. не будут стоить...

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      Рейтинг: +363

      СуперПАВ9 1 час назад

      Похоже на утку

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    • ...
      Рейтинг: +55407

      portero 1 час назад

      О как, денег на трансфер набрали...

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