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    Журналист Ромеро: «Барса» согласовала контракт с Торресом. Зарплата меньше, чем в «Ман Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону».

    По информации журналиста Жерара Ромеро, 21-летний испанец согласовал пятилетний контракт с каталонским клубом, по которому он будет зарабатывать меньше, чем в «Манчестер Сити».

    • Англичане готовы продать Торреса за 70 миллионов евро, но у «Барселоны» таких денег сейчас нет.
    • В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.
    • «Барселона» идет в Примере 7-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Жерара Ромеро

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15197

      Garrincha58 11 минут назад

      ему наверняка не комфортно в Англии постоянные дожди да и холодней там и игр больше

      0
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      Рейтинг: +16

      Денис Севас 25 минут назад

      Чего нашёл в этой Барселоне. Она уже не какая. Одно название только. В Манчестер Сити больше шансов.

      0
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