Журналист Ромеро: «Барса» согласовала контракт с Торресом. Зарплата меньше, чем в «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону».

По информации журналиста Жерара Ромеро, 21-летний испанец согласовал пятилетний контракт с каталонским клубом, по которому он будет зарабатывать меньше, чем в «Манчестер Сити».