Журналист Ромеро: «Барса» согласовала контракт с Торресом. Зарплата меньше, чем в «Ман Сити»

ему наверняка не комфортно в Англии постоянные дожди да и холодней там и игр больше
Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону».
По информации журналиста Жерара Ромеро, 21-летний испанец согласовал пятилетний контракт с каталонским клубом, по которому он будет зарабатывать меньше, чем в «Манчестер Сити».
- Англичане готовы продать Торреса за 70 миллионов евро, но у «Барселоны» таких денег сейчас нет.
- В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.
- «Барселона» идет в Примере 7-й.