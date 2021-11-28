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    «Манчестер Сити» вновь отказал «Барселоне» в трансфере Торреса

    «Барселона» по-прежнему заинтересована в футболисте «Манчестер Сити» Ферране Торресе. Каталонцы собирались арендовать игрока, но получили отказ.

    Дело в том, что англичане готовы только продать Торреса за 70 миллионов евро, но у «Барселоны» таких денег сейчас нет.

    • Торреса отпустил главный тренер Хосеп Гвардиола, но вето на аренду наложило руководство клуба.
    • В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.
    • «Барселона» идет в Примере 7-й.

    Sport.es: «Манчестер Сити» летом отказал «Барселоне» в трансфере Торреса

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      СуперПАВ9 1 час назад

      Правильно слелали барселона же наварм клуб Манчестер Сити

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      Рейтинг: +6712

      серега кашин 1 час назад

      барса стала вести себя как попрошайки, сильнейших игроков хотят брать в аренду как будто не понимают что даром им никто ничего не даст

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