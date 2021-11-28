«Манчестер Сити» вновь отказал «Барселоне» в трансфере Торреса

«Барселона» по-прежнему заинтересована в футболисте «Манчестер Сити» Ферране Торресе. Каталонцы собирались арендовать игрока, но получили отказ.
Дело в том, что англичане готовы только продать Торреса за 70 миллионов евро, но у «Барселоны» таких денег сейчас нет.
- Торреса отпустил главный тренер Хосеп Гвардиола, но вето на аренду наложило руководство клуба.
- В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.
- «Барселона» идет в Примере 7-й.
Sport.es: «Манчестер Сити» летом отказал «Барселоне» в трансфере Торреса
Источник: Marca