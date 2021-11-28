«Манчестер Сити» вновь отказал «Барселоне» в трансфере Торреса

«Барселона» по-прежнему заинтересована в футболисте «Манчестер Сити» Ферране Торресе. Каталонцы собирались арендовать игрока, но получили отказ.

Дело в том, что англичане готовы только продать Торреса за 70 миллионов евро, но у «Барселоны» таких денег сейчас нет.

Торреса отпустил главный тренер Хосеп Гвардиола , но вето на аренду наложило руководство клуба.

, но вето на аренду наложило руководство клуба. В нынешнем сезоне Торрес забил 2 мяча и отдал результативную передачу в 7 играх.

«Барселона» идет в Примере 7-й.

Sport.es: «Манчестер Сити» летом отказал «Барселоне» в трансфере Торреса