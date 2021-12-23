Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок лиги. «Ливерпуль» отыгрался с 1:3 и победил по пенальти «Лестер»; «Челси» и «Тоттенхэм» тоже прошли дальше

Кубок лиги. «Ливерпуль» отыгрался с 1:3 и победил по пенальти «Лестер»; «Челси» и «Тоттенхэм» тоже прошли дальше

23 декабря 2021, 00:56
4

«Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Лестер» в 1/4 финала Кубка английской лиги. Гости вели по ходу встречи 3:1. Дубль оформил нападающий Джейми Варди.

«Тоттенхэм» и «Челси» обыграли соперников в дерби. Команда Томаса Тухеля смогла забить «Брентфорду» не раньше 80-й минуты.

Накануне первым полуфиналистом Кубка лиги стал «Арсенал».

Англия. Кубок лиги. 1/4 финала

Брентфорд – Челси – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Янссон, 80 (в свои ворота); 0:2 – Жоржиньо, 85 (с пенальти).

Ливерпуль – Лестер – 3:3 (1:3; 2:0; 5:4 по пенальти)

Голы: 0:1 – Варди, 9; 0:2 – Варди, 13; 1:2 – Окслэд-Чемберлен, 19; 1:3 – Мэддисон, 33; 2:3 – Жота, 68; 3:3 – Минамино, 90+5.

Тоттенхэм – Вест Хэм – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Бергвейн, 29; 1:1 – Боуэн, 32; 2:1 – Моура, 34.

Результаты Кубка лиги

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок лиги Англия. Премьер-лига Брентфорд Челси Ливерпуль Лестер Тоттенхэм Вест Хэм
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
neveldomha
1640240372
Это было настоящее зрелище.
Ответить
JTherry
1640244111
Ливер-Лестер, ух, матчище..!!! Лестер на второй тайм не вышел, а Ливер на Энфилде не хотел проигрывать... Ливер вышел на игру с молодежью и подарил болелам зрелище, сравняв счет на последней минуте матча... а пенали для Лестера - мучение...
Ответить
zigbert
1640263085
Голевым получился матч Ливерпуль-Лестер. Лестер был ближе к победе но Ливерпулю удалось отыграться на последних минутах. Варди по прежнему находится в ударе.
Ответить
Главные новости
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
1
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
3
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
4
Все новости
Все новости
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
Второй тренер в истории футбола завоевал 40 трофеев
23 марта
2
Гвардиола прокомментировал завоевание Кубка лиги с «Манчестер Сити»
23 марта
Артета отреагировал на поражение «Арсенала» в финале Кубка лиги
23 марта
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл в финале «Арсенал» и выиграл трофей
22 марта
9
Гвардиола назвал сильнейшую команду Европы прямо сейчас
5 февраля
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» во второй раз обыграл «Ньюкасл» и вышел в финал
5 февраля
Кубок лиги. «Арсенал» выбил «Челси» и стал первым финалистом
4 февраля
1
Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!
15 января
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в первом полуфинале
14 января
Кубок лиги. «Арсенал» вышел в полуфинал, победив в серии пенальти «Кристал Пэлас»
2025.12.24 01:20
Кубок лиги. «Манчестер Сити» стал вторым полуфиналистом, победив «Брентфорд»
2025.12.18 00:23
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
Слот объяснил 6 поражений «Ливерпуля» в последних 7 матчах
2025.10.30 08:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
Стало известно, как «Ливерпуль» накажет 95-миллионного Экитике за нелепое удаление
2025.09.25 16:16
ФотоИтоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
18-летний игрок получил тяжелую травму в 1-м матче за «Ливерпуль»
2025.09.24 17:24
Слот раскритиковал игрока «Ливерпуля» за удаление: «Бессмыслица и глупость»
2025.09.24 11:51
Экитике получил нелепое удаление за снятую футболку – «Ливерпуль» заплатил за него 95 миллионов
2025.09.24 01:15
Кубок лиги. «Ливерпуль» и «Челси» прошли в 1/8 финала
2025.09.23 23:54
Самый дорогой футболист в истории АПЛ забил дебютный гол за «Ливерпуль»
2025.09.23 23:07
Аморим прокомментировал сенсационное поражение «МЮ» от клуба из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 12:53
1
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
2025.08.28 00:16
12
Кубок английской лиги. «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» (2:1) и выиграл трофей
2025.03.16 21:30
2
В «Ливерпуле» прояснили сроки восстановления Трента
2025.03.14 18:06
Тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгром «Тоттенхэма»
2025.02.07 09:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+