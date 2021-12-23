Кубок лиги. «Ливерпуль» отыгрался с 1:3 и победил по пенальти «Лестер»; «Челси» и «Тоттенхэм» тоже прошли дальше

«Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Лестер» в 1/4 финала Кубка английской лиги. Гости вели по ходу встречи 3:1. Дубль оформил нападающий Джейми Варди.

«Тоттенхэм» и «Челси» обыграли соперников в дерби. Команда Томаса Тухеля смогла забить «Брентфорду» не раньше 80-й минуты.

Накануне первым полуфиналистом Кубка лиги стал «Арсенал».

Англия. Кубок лиги. 1/4 финала

Брентфорд – Челси – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Янссон, 80 (в свои ворота); 0:2 – Жоржиньо, 85 (с пенальти).

Ливерпуль – Лестер – 3:3 (1:3; 2:0; 5:4 по пенальти)

Голы: 0:1 – Варди, 9; 0:2 – Варди, 13; 1:2 – Окслэд-Чемберлен, 19; 1:3 – Мэддисон, 33; 2:3 – Жота, 68; 3:3 – Минамино, 90+5.

Тоттенхэм – Вест Хэм – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Бергвейн, 29; 1:1 – Боуэн, 32; 2:1 – Моура, 34.

Результаты Кубка лиги