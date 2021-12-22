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Брентфорд - Челси

22.12.2021, Среда, 22:45 мск Брентфорд, стадион Гриффин Парк Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Брентфорд - Челси
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
8 тур
16 октября, суббота 19:30 Брентфорд 0:1 Челси
Англия. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
28 января, суббота 18:00 Челси 4:0 Брентфорд
Англия. Кубок (2012/2013)
4 раунд
повторный матч		 17 февраля, воскресенье 16:00 Челси 4:0 Брентфорд
Англия. Кубок (2012/2013)
4 раунд
27 января, воскресенье 16:00 Брентфорд 2:2 Челси
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