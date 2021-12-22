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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Челси
Брентфорд - Челси: обзор матча 22 декабря 2021
Брентфорд
22.12.2021, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Челси
80'
П. Янссон (АГ)
85'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Челси
85'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Жоржиньо
Замена
М. Форсс
️️️️
М. Йенсен
81'
80'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Янссон
77'
Желтая карточка
С. Ньигес
76'
Замена
Н. Канте
️️️️
Р. Баркли
Замена
Ф. Ониика
️️️️
Ш. Баптист
74'
Замена
С. Годдос
️️️️
Р. Генри
73'
Желтая карточка
С. Каньос
68'
Замена
К. Нергор
️️️️
В. Янельт
66'
65'
Замена
М. Маунт
️️️️
Х. Вейл
Замена
А. Тони
️️️️
Й. Висса
65'
46'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Ковачич
45'
Желтая карточка
Х. Вейл
Желтая карточка
В. Янельт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
20
Харви Вейл
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
ЦП
7
Саман Годдос
АП
17
Айван Тони
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
4-1-2-3
25
Фернандес
3
Генри
18
Янссон
2
Пайннок
22
Серенсен
27
Янельт
8
Йенсен
26
Баптист
9
Висса
7
Каньос
19
Мбемо
4-3-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
27
Чалоба
5
Сарр
3
Алонсо
8
Ковачич
8
Ньигес
6
Баркли
20
Вейл
26
Баптист
16
Ониика
16
Ониика
26
Баптист
27
Янельт
23
Нергор
23
Нергор
27
Янельт
3
Генри
7
Годдос
7
Годдос
3
Генри
9
Висса
17
Тони
17
Тони
9
Висса
8
Йенсен
88
Форсс
88
Форсс
8
Йенсен
6
Баркли
91
Канте
91
Канте
6
Баркли
8
Ковачич
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
20
Вейл
7
Маунт
7
Маунт
20
Вейл
Остались в запасе
Брентфорд
Челси
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Майлз Пирт-Харрис
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
14
Майлз Пирт-Харрис
ЦП
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Брентфорд - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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