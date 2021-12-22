Главные новости дня. «Спартак» купил ямайца Николсона, Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную

«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Сумма трансфера – 10 миллионов евро.

Журналист Карпов: Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную к Карпину.

«Вест Хэм» лидирует в борьбе за Хвичу. «Рубин хочет получить 15 миллионов.

«Зенит» обсудит будущее Дзюбы в январе. С ним могут продлить контракт при условии снижения зарплаты.

Холдинг «Манчестер Сити» проанализировал деятельность «Спартака». Сделка возможна в 2022 году.

«Краснодар» близок к подписанию форварда «Буде-Глимта» Ботхейма. Трансфер оценивается в 5 миллионов.

«Химки» объявили о переходе Мамаева и подтвердили интерес к Жиркову и Кокорину.

«Спартак» объявил о назначении Каттани на пост спортивного директора.

Аджоев: «Арсенал» получил 3 миллиона за трансфер Хлусевича в «Спартак».

Журналист Конур: Смолов и Рыбус уйдут из «Локо» зимой. Федором интересуются в Испании.