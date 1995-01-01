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    Главные новости дня. «Спартак» купил ямайца Николсона, Черчесов и Слуцкий отговорили Дзюбу ехать в сборную

    «Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Сумма трансфера – 10 миллионов евро.

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    «Вест Хэм» лидирует в борьбе за Хвичу. «Рубин хочет получить 15 миллионов.

    «Зенит» обсудит будущее Дзюбы в январе. С ним могут продлить контракт при условии снижения зарплаты.

    Холдинг «Манчестер Сити» проанализировал деятельность «Спартака». Сделка возможна в 2022 году.

    «Краснодар» близок к подписанию форварда «Буде-Глимта» Ботхейма. Трансфер оценивается в 5 миллионов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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