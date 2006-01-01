«Химки» объявили о переходе Мамаева

Говорят, что Моргенштерн свалил из страны. Пусть Пашка набьёт себе на лоб три шестёрки и рэп начнёт читать, как раз про тюрьму может зачитать и наколок уже хватает. А вот с футболом пора завязывать.
Полузащитник Павел Мамаев официально стал игроком «Химок».
33-летний футболист перешел в подмосковный клуб из «Ростова» на правах свободного агента.
Сообщалось, что контракт хавбека с «Химками» рассчитан до конца сезона с опцией продления на год.
- Мамаев выступал за «Ростов» с осени 2019 года.
- Он провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- С 26 сентября хавбек не играл из-за травмы ахиллова сухожилия.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.