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    «Химки» объявили о переходе Мамаева

    Полузащитник Павел Мамаев официально стал игроком «Химок».

    33-летний футболист перешел в подмосковный клуб из «Ростова» на правах свободного агента.

    Сообщалось, что контракт хавбека с «Химками» рассчитан до конца сезона с опцией продления на год.

    • Мамаев выступал за «Ростов» с осени 2019 года.
    • Он провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
    • С 26 сентября хавбек не играл из-за травмы ахиллова сухожилия.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2299

      Enter2006 1 час назад

      Говорят, что Моргенштерн свалил из страны. Пусть Пашка набьёт себе на лоб три шестёрки и рэп начнёт читать, как раз про тюрьму может зачитать и наколок уже хватает. А вот с футболом пора завязывать.

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      Рейтинг: +12489

      Cleaner > Enter2006 19 минут назад

      Тот, кто свалил - он НИКТО. А Паша уважаемый футболист.

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