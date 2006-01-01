«Химки» объявили о переходе Мамаева

Полузащитник Павел Мамаев официально стал игроком «Химок».

33-летний футболист перешел в подмосковный клуб из «Ростова» на правах свободного агента.

Сообщалось, что контракт хавбека с «Химками» рассчитан до конца сезона с опцией продления на год.