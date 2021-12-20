Sport24: Мамаев подписал контракт с «Химками» до конца сезона с опцией продления на год

Осталось Кокорина подписать и ребята снова поедут кутить в московские клубы. Кокорин небось уже соскучился в своей Италии по нормальным тусовкам. А в скучный футбол пусть играют и на скучные тренировки ходят другие ребята.
Стали известны условия соглашения между «Химками» и экс-полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.
По информации Sport24, контракт между сторонами рассчитан до лета 2022 года, в нем есть опция продления еще на сезон в случае обоюдного желания.
- Мамаев выступал за «Ростов» с осени 2019 года.
- Он провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- С 26 сентября хавбек не играл из-за травмы ахиллова сухожилия.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.