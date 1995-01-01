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    «Зенит» обсудит будущее Дзюбы в январе. С ним могут продлить контракт при условии снижения зарплаты

    Будущее нападающего Артема Дзюбы в «Зените» остается неопределенным.

    Возможность продолжения сотрудничества еще на сезон стороны обсудят в январе.

    Клуб может предложить 33-летнему футболисту вариант с продлением контракта до 2023 года, если тот согласится сократить зарплату.

    • Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии34
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      Рейтинг: +584

      Soccerdealer63 7 минут назад

      А... не пробовали предложить ему ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ?
      Уверен - Зюба откажется от продления контракта!))))))
      Не сомневаюсь: присесть на скамейку запасных за 500-700 тыщ зелёных в год...ЕГО МЕЧТА!
      И... есть на кого ровняться- посмотрите, как Кокорин доит фиалок ... Да у него улыбка с лица не сходит!))))

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      Рейтинг: +584

      Soccerdealer63 11 минут назад

      И.... И чё?))))
      Это о чём?
      И дураку понятно, что "....Клуб может предложить КОМУ УГОДНО ИЗ ТЕКУЩКГО СОСТАВА вариант с продлением контракта до ......года, если тот согласится сократить зарплату....!)))))))))

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      Рейтинг: +75

      кaстрюлька 55 минут назад

      на опыты

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      Рейтинг: +14330

      KLIM777 1 час назад

      Сколько еще этот бред будет продолжаться? Еще лидерство в бомбардирской гонке Лиги Чемпионов не в счет

      1
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      Рейтинг: +7549

      piligrim1986 1 час назад

      да вы че? он жеж звязда! какое понижение? лучше в порно уйдет работать

      0
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      Рейтинг: +297

      СуперПАВ9 > piligrim1986 36 минут назад

      Было бы интересно)))

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      Рейтинг: +206

      3meeeD > СуперПАВ9 28 минут назад

      Пидо..с

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      Рейтинг: +584

      Soccerdealer63 > СуперПАВ9 16 минут назад

      Интересуетесь?)))

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      Рейтинг: +11982

      NewLife 1 час назад

      А он разве в Ференцварош не переходит ?

      2
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      Рейтинг: +556

      Vitaga > NewLife 13 минут назад

      кстати - это реальный вариант на пару лет для него

      0
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      Рейтинг: +36

      КУКУШКА 1 час назад

      Ага ща все бросил полено и пошел на понижение))
      Если контракт в 4-5 лям евро не выбьет с бомжарника убежит от туда и скажет клубишко меня кинул(((

      1
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      Рейтинг: +449

      хряк СМ > КУКУШКА 8 минут назад

      Ты тупая кукуяна?

      1
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      Рейтинг: +5566

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Дать пинка под зад и забыть как страшный сон этого рекордсмена

      1
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      Рейтинг: +1427

      Sancho010365 1 час назад

      Азмуна нужно оставлять по любому, но летом найти ему достойный клуб (не Лион), а с Дзюбой что-то решать. Могу и ошибаться, но Дзюба пас дать, обыграть, обострить не может, в центре как столб, максимум откинуть мяч, ну это с Мальме только проходит. Постоянно кажется, что Зенит играет с Дзюбой в меньшинстве.

      2
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      Рейтинг: +5084

      Semenycch > Sancho010365 1 час назад

      Дзюба дать пас не может, обострить прекрасной передачей не может? Ты сам вообще понимаешь, что пишешь?

      3
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      Рейтинг: +449

      хряк СМ > Semenycch 7 минут назад

      У него раз пять игр пас получается.

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      ...
      Рейтинг: +1427

      Sancho010365 > хряк СМ 26 секунд назад

      У нас в Динамо К был Милевский. По началу Артём хорошие игры давал, особенно на ЧМ 2006, а потом что-то поменялось, начал играть как Дзюба. Это тоже давало результат как в игре с Мальме у Зенита с падением Дзюбы. Я не могу критиковать Вашего нападающего, но всё зависит от того, что хочет Зенит.

      0
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      Рейтинг: +15118

      paracetamol 2 часа назад

      Давно пора зарплату снизить. Контракт продлить и продать в спердяк. И вообще, не место свиням в культурной столице!

      3
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      Рейтинг: +93

      Болотные > paracetamol 2 часа назад

      В бывшей культурной столице одни свиньи и остались.

      4
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      Рейтинг: +584

      Soccerdealer63 > Болотные 15 минут назад

      ... одни остались, а другие уехали...

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