«Зенит» обсудит будущее Дзюбы в январе. С ним могут продлить контракт при условии снижения зарплаты

Будущее нападающего Артема Дзюбы в «Зените» остается неопределенным.

Возможность продолжения сотрудничества еще на сезон стороны обсудят в январе.

Клуб может предложить 33-летнему футболисту вариант с продлением контракта до 2023 года, если тот согласится сократить зарплату.