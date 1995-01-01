«Зенит» обсудит будущее Дзюбы в январе. С ним могут продлить контракт при условии снижения зарплаты

А... не пробовали предложить ему ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ?
Уверен - Зюба откажется от продления контракта!))))))
Не сомневаюсь: присесть на скамейку запасных за 500-700 тыщ зелёных в год...ЕГО МЕЧТА!
И... есть на кого ровняться- посмотрите, как Кокорин доит фиалок ... Да у него улыбка с лица не сходит!))))
Будущее нападающего Артема Дзюбы в «Зените» остается неопределенным.
Возможность продолжения сотрудничества еще на сезон стороны обсудят в январе.
Клуб может предложить 33-летнему футболисту вариант с продлением контракта до 2023 года, если тот согласится сократить зарплату.
- Дзюба в текущем сезоне провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
- Его соглашение с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года.