«Вест Хэм» лидирует в борьбе за Хвичу. «Рубин хочет получить 15 миллионов

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в «Вест Хэм».
По информации Football Insider, лондонский клуб лидирует в борьбе за 20-летнего грузина. «Рубин» хочет получить за него 13 миллионов фунтов (около 15 миллионов евро).
- Контракт Хвичи с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Хвичи 15 игр, гол, 3 результативные передачи.
Источник: Football Insider
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