Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    «Вест Хэм» лидирует в борьбе за Хвичу. «Рубин хочет получить 15 миллионов

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в «Вест Хэм».

    По информации Football Insider, лондонский клуб лидирует в борьбе за 20-летнего грузина. «Рубин» хочет получить за него 13 миллионов фунтов (около 15 миллионов евро).

    • Контракт Хвичи с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Хвичи 15 игр, гол, 3 результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Insider

    Ресурс специализируется на эксклюзивных новостях британского футбола. Аудитория в твиттере – более 49 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:42
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +556

      Vitaga 25 минут назад

      с кем Рубин останется? .... от переходных игр 3 очка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      jek718875 1 час назад

      Если купят,потом локти кусать будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Bozigit 1 час назад

      Берите 12, пока все хорошо. Потом и 6 не возьмёте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      кaстрюлька 1 час назад

      Да хоть в Монголию, только не к бомжам

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +297

      СуперПАВ9 > кaстрюлька 1 час назад

      Круто ливерпуль отскочил не правда ли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4584

      R_a_i_n 1 час назад

      Вест Хем будет полным идиотом, если отдаст 15 лимонов за него.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13145

      Skull_Boy 2 часа назад

      Только вопрос, а нахрена и за 15 млн возьмите кого нибудь из Германии или Франции на крайняк из Чемпионшипа и толку в разы будет больше, чем от чабана, который бегает, как пес без поводка и все

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Олег1204 2 часа назад

      А вэст хэму вкайф всякий рпловский неликвид скупать?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92283
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68330
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru