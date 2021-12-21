«Вест Хэм» лидирует в борьбе за Хвичу. «Рубин хочет получить 15 миллионов

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в «Вест Хэм».

По информации Football Insider, лондонский клуб лидирует в борьбе за 20-летнего грузина. «Рубин» хочет получить за него 13 миллионов фунтов (около 15 миллионов евро).