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  • «Вест Хэм» лидирует в борьбе за Хвичу. «Рубин хочет получить 15 миллионов

«Вест Хэм» лидирует в борьбе за Хвичу. «Рубин хочет получить 15 миллионов

21 декабря 2021, 19:42
9

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в «Вест Хэм».

По информации Football Insider, лондонский клуб лидирует в борьбе за 20-летнего грузина. «Рубин» хочет получить за него 13 миллионов фунтов (около 15 миллионов евро).

  • Контракт Хвичи с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Хвичи 15 игр, гол, 3 результативные передачи.

Источник: Football Insider

Ресурс специализируется на эксклюзивных новостях британского футбола. Аудитория в твиттере – более 49 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Вест Хэм Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (9)
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Олег1204
1640105359
А вэст хэму вкайф всякий рпловский неликвид скупать?
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Skull_Boy
1640105739
Только вопрос, а нахрена и за 15 млн возьмите кого нибудь из Германии или Франции на крайняк из Чемпионшипа и толку в разы будет больше, чем от чабана, который бегает, как пес без поводка и все
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R_a_i_n
1640107422
Вест Хем будет полным идиотом, если отдаст 15 лимонов за него.
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Bozigit
1640108134
Берите 12, пока все хорошо. Потом и 6 не возьмёте
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jek718875
1640109009
Если купят,потом локти кусать будут
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Vitaga
1640112729
с кем Рубин останется? .... от переходных игр 3 очка.
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моэм
1640114307
Сайманов легко продал Макарова , но продавать нашим ума много не надо ; Контракт -откат -контракт ... а Хвичу надо было продать в АПЛ , для чего уже нужны мозги , которые у эффективного манагера отсутствуют ...потому и не получилось....Думаю Сайманов опять лопухнётся с Хвичей ...полгода назад за Хвичу была только одно реальное предложение - 8 лямов ...и больше ни одного!...сейчас Хвича выглядит хуже , а Сайманов просит ещё больше ...то ли шибко хитрый то ли совсем дурак .
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Чермындыр
1640157113
Вэст Хему видимо понравилось скупать игроков, которые по меркам РПЛ топ, а в европе пшик. Пример Крала и Влашича не научил
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