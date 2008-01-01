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    Холдинг «Манчестер Сити» проанализировал деятельность «Спартака». Сделка возможна в 2022 году

    Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», получил отчет о «Спартаке».

    Документ, содержащий более 200 страниц, включает в себя анализ футбольной, организационной, финансовой и коммерческой деятельности клуба, а также оценку работы академии и медиа.

    Главное из отчета:

    • Результаты «Спартака» не соответствуют тратам на трансферы, а состав команды по стоимости уступает в РПЛ только «Зениту» (13 и 15 миллиардов рублей соответственно).
    • Клуб должен был уйти на зимнюю паузу третьим в РПЛ, набрав на 10 очков больше. У команды выявлены проблемы с несбалансированностью состава, а еще на нее негативно влияет частая смена главных тренеров.
    • При этом у «Спартака» на высоком уровне инфраструктура, а также коммерческая и медийная деятельность. Спортивная составляющая у клуба имеет хороший потенциал.

    Холдинг продолжает раздумывать об инвестировании в «Спартак», окончательное решение еще не принято.

    Сделка может состояться в 2022 году, но она будет зависеть от многих факторов. В частности, речь идет о политической ситуации вокруг России, показателях РПЛ в Европе, развитии экономики после пандемии коронавируса.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5063

      Semenycch 46 минут назад

      Арабы умеют считать деньги и навряд ли пустят их на ветер, то есть на свиней.

      1
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      Рейтинг: +96

      КСин > Semenycch 40 минут назад

      деньги в навозную яму.

      0
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      Рейтинг: +31122

      oyabun > Semenycch 21 минуту назад

      Газпром вроде тоже считать умеет, но грязных бомжей в канаве зачем то подобрал.
      А деньги творят чудеса с любой командой.

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