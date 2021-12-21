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  • Холдинг «Манчестер Сити» проанализировал деятельность «Спартака». Сделка возможна в 2022 году

Холдинг «Манчестер Сити» проанализировал деятельность «Спартака». Сделка возможна в 2022 году

21 декабря 2021, 18:53
12

Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», получил отчет о «Спартаке».

Документ, содержащий более 200 страниц, включает в себя анализ футбольной, организационной, финансовой и коммерческой деятельности клуба, а также оценку работы академии и медиа.

Главное из отчета:

  • Результаты «Спартака» не соответствуют тратам на трансферы, а состав команды по стоимости уступает в РПЛ только «Зениту» (13 и 15 миллиардов рублей соответственно).
  • Клуб должен был уйти на зимнюю паузу третьим в РПЛ, набрав на 10 очков больше. У команды выявлены проблемы с несбалансированностью состава, а еще на нее негативно влияет частая смена главных тренеров.
  • При этом у «Спартака» на высоком уровне инфраструктура, а также коммерческая и медийная деятельность. Спортивная составляющая у клуба имеет хороший потенциал.

Холдинг продолжает раздумывать об инвестировании в «Спартак», окончательное решение еще не принято.

Сделка может состояться в 2022 году, но она будет зависеть от многих факторов. В частности, речь идет о политической ситуации вокруг России, показателях РПЛ в Европе, развитии экономики после пандемии коронавируса.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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alefreddy
1640107208
хорошо бы прикупили порядка больше было бы
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alp
1640114515
такое прекрасное начало и такой трагический конец: "В частности, речь идет о ...., показателях РПЛ в Европе" иными словами, сделка состоится никогда
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klimovich
1640115703
Еще одно очевидное условие - влияние на принятие решений руководством в случае приобретения даже 20%. Нет смысла вкладываться в хаос.
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Vitaga
1640115983
п.......ц продадим народное достояние народный клуб англичанам. ну сцу.....ки будет фарм клуб сити..... докатился федунишка.... гаденыш а как же отдать акции фанатам?
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NewLife
1640117477
Если бы шейхи читали Бомбардир, они бы все это узнали и без документа на 200 страниц)
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zigbert
1640173260
Сделка возможна но препятствия все же есть. Ждем нового года.
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