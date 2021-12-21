Холдинг «Манчестер Сити» проанализировал деятельность «Спартака». Сделка возможна в 2022 году

Холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», получил отчет о «Спартаке».

Документ, содержащий более 200 страниц, включает в себя анализ футбольной, организационной, финансовой и коммерческой деятельности клуба, а также оценку работы академии и медиа.

Главное из отчета:

Результаты «Спартака» не соответствуют тратам на трансферы, а состав команды по стоимости уступает в РПЛ только «Зениту» (13 и 15 миллиардов рублей соответственно).

Клуб должен был уйти на зимнюю паузу третьим в РПЛ, набрав на 10 очков больше. У команды выявлены проблемы с несбалансированностью состава, а еще на нее негативно влияет частая смена главных тренеров.

При этом у «Спартака» на высоком уровне инфраструктура, а также коммерческая и медийная деятельность. Спортивная составляющая у клуба имеет хороший потенциал.

Холдинг продолжает раздумывать об инвестировании в «Спартак», окончательное решение еще не принято.

Сделка может состояться в 2022 году, но она будет зависеть от многих факторов. В частности, речь идет о политической ситуации вокруг России, показателях РПЛ в Европе, развитии экономики после пандемии коронавируса.