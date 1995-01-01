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    Григорий Иванов: «Мы всегда ждем Шатова. Олег говорил, что завершит карьеру в «Урале»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о готовности вернуть в команду полузащитника Олега Шатова, приостановившего карьеру в 31 год.

    «Если Шатов будет готов, мы всегда его ждeм. Молодым человеком уехал в большие клубы, это наш воспитанник. Ворота в наш клуб для него всегда открыты.

    Олег и людям всегда говорил, что завершать карьеру будет в «Урале», – сказал Иванов.

    Шатов: «Если пойму, что скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Приму решение в январе»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +781

      Борисыч1 39 минут назад

      Динамо тоже ждёт Кокорина лет в 40. Туалеты мыть на базе! ))

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