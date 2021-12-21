Григорий Иванов: «Мы всегда ждем Шатова. Олег говорил, что завершит карьеру в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о готовности вернуть в команду полузащитника Олега Шатова, приостановившего карьеру в 31 год.

«Если Шатов будет готов, мы всегда его ждeм. Молодым человеком уехал в большие клубы, это наш воспитанник. Ворота в наш клуб для него всегда открыты.

Олег и людям всегда говорил, что завершать карьеру будет в «Урале», – сказал Иванов.

Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.

Затем он играл за «Анжи», «Зените», «Краснодаре» и «Рубине».

Шатов расторг контракт с казанским клубом и стал свободным агентом.

Шатов: «Если пойму, что скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Приму решение в январе»