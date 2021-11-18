Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шатов: «Если пойму, что скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Приму решение в январе»

Шатов: «Если пойму, что скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Приму решение в январе»

18 ноября 2021, 18:18
7

Бывший полузащитник «Рубина» Олег Шатов объяснил, почему решил приостановить карьеру в 31 год

– Ты сам принял решение о расторжении контракта. Почему?

– Тут много причин. Я думал в первую очередь о себе, о клубе, как это лучше всего преподнести, чтобы все были в максимально выигрышной ситуации. Принял решение для себя просто – в последнее время я только лечился, не играл.

Для меня, как для футболиста, это был очень тяжелый период. Я как мог его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать. Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю.

У меня сейчас есть два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем. Если пойму, что у меня до сих пор страсть, и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Я точно знаю, что я сделаю эту попытку, потому что реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение.

Мы уже поговорили с клубом – возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, я могу в январе появиться на сборах «Рубина» в Турции. Мы поговорили с Рустемом Саймановым и Леонидом Слуцким, они сказали: ты можешь напрямую позвонить и приехать.

Почему я не стал тянуть до января? Я понимаю, что должен помочь клубу, потому что впереди трансферное окно. Если бы я принял это решение в январе, клубу пришлось бы быстро искать российского футболиста. Ведь иностранная заявка полностью сформирована. Плюс построение тренировочного процесса делается заранее. Я решил, что так будет правильно и по отношению к клубу, и самому себе.

Я никого не обманывал, принял решение, хотя для кого-то оно может быть непонятно. Это мое решение и оправдываться я ни перед кем не собираюсь. Отвечать за него только мне», – сказал Шатов.

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Шатов Олег
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Solist345345
1637250196
Достойно!
Ответить
R_a_i_n
1637251194
да не, не надо возвращаться. вечно подающие надежду игроки в топку...
Ответить
Fusballer
1637253874
Как Саенко.
Ответить
Ганнибал Лектор
1637262282
Талантливые игроки часто бывают хрустальными: Дейзлер, Файзулин, Измайлов...
Ответить
Hektor 84
1637270222
Бабла нарубил в члиниту и в Рубине. Нах теперь футбол нужен! Урезать зарплаты этим дармоедам!!!
Ответить
zigbert
1637320259
Пора уж заканчивать с футболом Олег.
Ответить
ilichkadr
1637321770
Да, Олежек.....что видимо действительно с головой не порядок. Может наваждение?
Ответить
Главные новости
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
1
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
3
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
3
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
13
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Все новости
Все новости
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
12
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
6
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
2
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
6
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
11
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
21
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+