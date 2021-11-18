Шатов: «Если пойму, что скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Приму решение в январе»

Бывший полузащитник «Рубина» Олег Шатов объяснил, почему решил приостановить карьеру в 31 год

– Ты сам принял решение о расторжении контракта. Почему?

– Тут много причин. Я думал в первую очередь о себе, о клубе, как это лучше всего преподнести, чтобы все были в максимально выигрышной ситуации. Принял решение для себя просто – в последнее время я только лечился, не играл.

Для меня, как для футболиста, это был очень тяжелый период. Я как мог его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать. Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю.

У меня сейчас есть два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем. Если пойму, что у меня до сих пор страсть, и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Я точно знаю, что я сделаю эту попытку, потому что реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение.

Мы уже поговорили с клубом – возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, я могу в январе появиться на сборах «Рубина» в Турции. Мы поговорили с Рустемом Саймановым и Леонидом Слуцким, они сказали: ты можешь напрямую позвонить и приехать.

Почему я не стал тянуть до января? Я понимаю, что должен помочь клубу, потому что впереди трансферное окно. Если бы я принял это решение в январе, клубу пришлось бы быстро искать российского футболиста. Ведь иностранная заявка полностью сформирована. Плюс построение тренировочного процесса делается заранее. Я решил, что так будет правильно и по отношению к клубу, и самому себе.

Я никого не обманывал, принял решение, хотя для кого-то оно может быть непонятно. Это мое решение и оправдываться я ни перед кем не собираюсь. Отвечать за него только мне», – сказал Шатов.