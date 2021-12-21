Черышев: «Никогда не думал играть за Испанию. Не считал себя вправе предавать Россию»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев объяснил, почему решил играть за сборную России, а не за Испанию.

— Всегда хотел выступать за Россию. Может, разговоры на эту тему со стороны испанцев и велись, когда был помоложе, но не на очень серьезном уровне. И сам об этом никогда не думал.

Знал, что я русский, и для меня играть за другую сборную — неправильно. Не считал себя вправе предавать свою страну.

— Думаете на русском или испанском?

— На русском.

— Тоже с какого-то времени?

— Нет, всегда.

Черышев всю карьеру провел в Испании.

В текущем сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 9 матчах.

Его контракт с «Валенсией» истекает в июне 2022 года.

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