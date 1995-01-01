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    Черышев: «Никогда не думал играть за Испанию. Не считал себя вправе предавать Россию»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев объяснил, почему решил играть за сборную России, а не за Испанию.

    — Всегда хотел выступать за Россию. Может, разговоры на эту тему со стороны испанцев и велись, когда был помоложе, но не на очень серьезном уровне. И сам об этом никогда не думал.

    Знал, что я русский, и для меня играть за другую сборную — неправильно. Не считал себя вправе предавать свою страну.

    — Думаете на русском или испанском?

    — На русском.

    — Тоже с какого-то времени?

    — Нет, всегда.

    • Черышев всю карьеру провел в Испании.
    • В текущем сезоне россиянин сделал 2 ассиста в 9 матчах.
    • Его контракт с «Валенсией» истекает в июне 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26284

      Боцман59rus 1 час назад

      _ вот к то точно не думал про тебя, так это сами Испанцы

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