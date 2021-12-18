УЕФА поздравил Канисареса с днем рождения нарезкой его сейвов в Лиге чемпионов

Бывшему вратарю сборной Испании Сантьяго Канисаресу исполнилось 52 года. Его не забыл поздравить УЕФА.
Пресс-служба организации выложила нарезку сейвов Канисареса в Лиге чемпионов.
- Испанец – воспитанник «Реала», но больше всего матчей в карьере провел за «Валенсию».
- С ней он брал Кубок УЕФА и доходил до финала Лиги чемпионов.
- Канисарес – олимпийский чемпион 1992 года.
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Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА