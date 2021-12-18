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  • УЕФА поздравил Канисареса с днем рождения нарезкой его сейвов в Лиге чемпионов

УЕФА поздравил Канисареса с днем рождения нарезкой его сейвов в Лиге чемпионов

18 декабря 2021, 23:57

Бывшему вратарю сборной Испании Сантьяго Канисаресу исполнилось 52 года. Его не забыл поздравить УЕФА.

Пресс-служба организации выложила нарезку сейвов Канисареса в Лиге чемпионов.

  • Испанец – воспитанник «Реала», но больше всего матчей в карьере провел за «Валенсию».
  • С ней он брал Кубок УЕФА и доходил до финала Лиги чемпионов.
  • Канисарес – олимпийский чемпион 1992 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Канисарес: «Я страдаю, когда Гвардиола плохо говорит об Испании. Его мозг мутировал»

Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА
Испания. Примера Лига чемпионов Канисарес Сантьяго
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