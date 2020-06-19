Канисарес: «Я страдаю, когда Гвардиола плохо говорит об Испании. Его мозг мутировал»

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес считает, что мозг главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола мутировал. Экс-голкиперу не нравятся слова Гвардиолы об Испании.

«Гвардиолы нет в чате сборной Испании, которая была на Олимпиаде. Я потерял связь с ним. Я страдаю, когда он говорит об Испании плохо. Не знаю, когда мозг Гвардиолы мутировал», – цитирует Канисареса AS.