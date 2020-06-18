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    Канисарес: «Я страдаю, когда Гвардиола плохо говорит об Испании. Его мозг мутировал»

    Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес считает, что мозг главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола мутировал. Экс-голкиперу не нравятся слова Гвардиолы об Испании.

    «Гвардиолы нет в чате сборной Испании, которая была на Олимпиаде. Я потерял связь с ним. Я страдаю, когда он говорит об Испании плохо. Не знаю, когда мозг Гвардиолы мутировал», – цитирует Канисареса AS.

    • Гвардиола является сторонником независимости Каталонии от Испании.
    • Тренер несколько лет тренировал «Барселону», брал с ней Лигу чемпионов.
    • «Ман Сити» идет в АПЛ вторым.

    Источник: AS

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