Канисарес: «Я страдаю, когда Гвардиола плохо говорит об Испании. Его мозг мутировал»

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес считает, что мозг главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола мутировал. Экс-голкиперу не нравятся слова Гвардиолы об Испании.
«Гвардиолы нет в чате сборной Испании, которая была на Олимпиаде. Я потерял связь с ним. Я страдаю, когда он говорит об Испании плохо. Не знаю, когда мозг Гвардиолы мутировал», – цитирует Канисареса AS.
- Гвардиола является сторонником независимости Каталонии от Испании.
- Тренер несколько лет тренировал «Барселону», брал с ней Лигу чемпионов.
- «Ман Сити» идет в АПЛ вторым.
Источник: AS