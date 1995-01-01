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    Карпин: «Лучший матч сборной при мне – со Словенией, худший – со Словакией»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие игры национальной команды под его руководством считает лучшей и худшей.

    – Лучший матч сборной России при тренере Карпине?

    – Однозначно со Словенией. Он стоит особняком из-за уровня соперника, игра была за шесть очков. По уровню игры она была лучшей со всех точек зрения, плюс еще был достигнут необходимый результат.

    Понравилась игра, потому что мы пытались играть в футбол – был выход из обороны, позиционные и быстрые атаки. Много там было приятных и хороших моментов, которые радовали глаз.

    – Худший матч сборной России при тренере Карпине?

    – Стоит особняком игра с Хорватией, это понятно. Потому что уровень ответственности был абсолютно другой, это отдельная песня.

    А вот с точки зрения игры, не понравилась игра со Словакией – ни в обороне, ни в атаке, мы не показали и половины того, что хотели сделать. Я считаю, что это полностью моя вина.

    • Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
    • При нем команда одержала 5 побед в 7 матчах.
    • С Хорватией россияне сыграли вничью дома и потерпели поражение на выезде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11919

      NewLife 37 минут назад

      Какое Матч ТВ, такой и Карпин, такая и сборная.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26622

      пьяныйхоровод 39 минут назад

      Поляков пройдёшь - будет лучший .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5005

      Semenycch 45 минут назад

      Это говно со своими высказываниями все больше напоминает одну непутевую жену недоделанного хозяина клуба. Собственно они знакомы, может быть бацилла идиотизма особенно свирепствует среди свиней? Собственно, там особо и свирепствовать негде, не за что особенно зацепиться. Идиотизм там врожденный.

      2
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      Рейтинг: +204

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      А Семеныч что скажет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23460

      vladimir-7 1 час назад

      Кто поговорил сам с собой и написал статейку за Карпина?

      2
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      ...
      Рейтинг: +6123

      BarStep > vladimir-7 44 минуты назад

      Соглашусь..
      Как-то не по карпински это..
      У Валеры словарный запас как у Эллочки Щукиной - ровно 30 слов))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3122

      Блямба > vladimir-7 9 минут назад

      Это с испанского..гугл-переводчик...

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      Рейтинг: +23460

      vladimir-7 > Блямба 4 минуты назад

      Карпин русский-то только со словарем.

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      Рейтинг: +12427

      Cleaner 2 часа назад

      РЖУ ни могу!!!...)

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