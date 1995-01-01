Карпин: «Лучший матч сборной при мне – со Словенией, худший – со Словакией»

Какое Матч ТВ, такой и Карпин, такая и сборная.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие игры национальной команды под его руководством считает лучшей и худшей.
– Лучший матч сборной России при тренере Карпине?
– Однозначно со Словенией. Он стоит особняком из-за уровня соперника, игра была за шесть очков. По уровню игры она была лучшей со всех точек зрения, плюс еще был достигнут необходимый результат.
Понравилась игра, потому что мы пытались играть в футбол – был выход из обороны, позиционные и быстрые атаки. Много там было приятных и хороших моментов, которые радовали глаз.
– Худший матч сборной России при тренере Карпине?
– Стоит особняком игра с Хорватией, это понятно. Потому что уровень ответственности был абсолютно другой, это отдельная песня.
А вот с точки зрения игры, не понравилась игра со Словакией – ни в обороне, ни в атаке, мы не показали и половины того, что хотели сделать. Я считаю, что это полностью моя вина.
- Карпин возглавляет сборную с 23 июля.
- При нем команда одержала 5 побед в 7 матчах.
- С Хорватией россияне сыграли вничью дома и потерпели поражение на выезде.