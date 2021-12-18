Карпин: «Лучший матч сборной при мне – со Словенией, худший – со Словакией»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие игры национальной команды под его руководством считает лучшей и худшей.

– Лучший матч сборной России при тренере Карпине?

– Однозначно со Словенией. Он стоит особняком из-за уровня соперника, игра была за шесть очков. По уровню игры она была лучшей со всех точек зрения, плюс еще был достигнут необходимый результат.

Понравилась игра, потому что мы пытались играть в футбол – был выход из обороны, позиционные и быстрые атаки. Много там было приятных и хороших моментов, которые радовали глаз.

– Худший матч сборной России при тренере Карпине?

– Стоит особняком игра с Хорватией, это понятно. Потому что уровень ответственности был абсолютно другой, это отдельная песня.

А вот с точки зрения игры, не понравилась игра со Словакией – ни в обороне, ни в атаке, мы не показали и половины того, что хотели сделать. Я считаю, что это полностью моя вина.