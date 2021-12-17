Якубко: «Кураньи – один из лучших игроков, которых видел. На каждой тренировке пахал как на последней в жизни. Это пример»

Бывший форвард «Динамо» Мартин Якубко поговорил о проблеме российских игроков – отсутствии профессионализма. В качестве примера словак привел Кевина Кураньи.

– Александр Кокорин уже тогда пил, в 2010 году?

– Нет, все знали, что он не пьет, просто тусуется по клубам. Но как ты можешь идти на дискотеку за два дня до игры? Там же тебя могут увидеть болельщики. В России не хватает профессионализма. Профессионализм – это не твоя зарплата, а твое поведение. Ты получаешь много денег и думаешь что ты самый умный и красивый. Надо было смотреть на Кураньи и брать с него пример, как должен вести себя профессионал. Никаких понтов – на каждой тренировке пахал как на последней в жизни. Один из лучших игроков, которых я видел.

– Вы не пытались поговорить с Кокориным, поставить ему голову на место?

– Он всегда был сам себе на уме. Для него авторитетами были Андрей Воронин, Дмитрий Хохлов, но не я.

Кураньи играл за «Динамо» с 2010 по 2015 год.

Немец провел в РПЛ 123 матча, забил 50 голов.

И Якубко, и Кураньи закончили карьеру в 2016 году.

Якубко: «Если бы Кокорин в 20 лет уехал в Европу, вырос бы до уровня Карпина или Мостового. Но его засыпали деньгами – и вот что вышло»

Якубко: «Черчесов считает себя королем мира, никого не уважает. Его авторитет – это унижения и обзывательства»