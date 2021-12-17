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Малком: «Борщ мне по душе. Водку никогда не пробовал»

17 декабря 2021, 11:28
16

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о предпочтениях в русской кухне.

– Что в Бразилии знают о русской кухне? Пробовали что-то из русской еды? Может быть, появилось любимое блюдо?

– Я ничего не знал о русской кухне до переезда сюда, слышал только о бефстроганове. Но в Бразилии его тоже много где готовят, поэтому не знаю, считать ли его типично русским блюдом.

Конечно, кухни двух стран отличаются друг от друга. Например, в Бразилии совершенно непопулярны супы, я их не очень люблю. Хотя пробовал этот ваш красный суп, как его называют?

– Борщ?

– Да, он! Вот борщ мне очень по душе.

– Один русский напиток вам точно известен – это водка. Доводилось ее пробовать? Если да – то какие впечатления? У бразильцев есть кашаса, пробовали ли вы ее и сильно ли она отличается от водки?

– Нет, никогда не пробовал ни водку, ни кашасу. Из крепких напитков, если есть повод, мне нравится только джин.

  • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 ода.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и отдал 7 ассистов в 20 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2024 года.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (16)
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Spirit_78
1639730285
Так с борщом можно к жовто-блокитным в "миротворец" попасть))
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derrik2000
1639732393
Борщец, значитца, пондравился... Ну-ну... А девки? Девки питерские? Все иностранцы завсегда довольны ими были, а ты ни слова ни полслова... (((
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NewLife
1639732462
Зачем водка, если у них есть Кайпиринья))
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vladimir-7
1639733048
Водку даже не пробуй, она г**но, лучше чарку самогона, квашеной капусты, рульку с хреном и черным хлебом, а на утро огуречного рассола и кислых щей тарелку, вот и всё, никакой водки не захочешь.
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alefreddy
1639734723
все еще впереди после джина самое оно
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Garrincha58
1639747635
русская водка самая лучшая в мире, а все ихние виски уиски джины тоники уёники уйня полная бабские напитки
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