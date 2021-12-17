Малком: «Борщ мне по душе. Водку никогда не пробовал»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о предпочтениях в русской кухне.

– Что в Бразилии знают о русской кухне? Пробовали что-то из русской еды? Может быть, появилось любимое блюдо?

– Я ничего не знал о русской кухне до переезда сюда, слышал только о бефстроганове. Но в Бразилии его тоже много где готовят, поэтому не знаю, считать ли его типично русским блюдом.

Конечно, кухни двух стран отличаются друг от друга. Например, в Бразилии совершенно непопулярны супы, я их не очень люблю. Хотя пробовал этот ваш красный суп, как его называют?

– Борщ?

– Да, он! Вот борщ мне очень по душе.

– Один русский напиток вам точно известен – это водка. Доводилось ее пробовать? Если да – то какие впечатления? У бразильцев есть кашаса, пробовали ли вы ее и сильно ли она отличается от водки?

– Нет, никогда не пробовал ни водку, ни кашасу. Из крепких напитков, если есть повод, мне нравится только джин.