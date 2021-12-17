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    Малком: «Борщ мне по душе. Водку никогда не пробовал»

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал о предпочтениях в русской кухне.

    – Что в Бразилии знают о русской кухне? Пробовали что-то из русской еды? Может быть, появилось любимое блюдо?

    – Я ничего не знал о русской кухне до переезда сюда, слышал только о бефстроганове. Но в Бразилии его тоже много где готовят, поэтому не знаю, считать ли его типично русским блюдом.

    Конечно, кухни двух стран отличаются друг от друга. Например, в Бразилии совершенно непопулярны супы, я их не очень люблю. Хотя пробовал этот ваш красный суп, как его называют?

    – Борщ?

    – Да, он! Вот борщ мне очень по душе.

    – Один русский напиток вам точно известен – это водка. Доводилось ее пробовать? Если да – то какие впечатления? У бразильцев есть кашаса, пробовали ли вы ее и сильно ли она отличается от водки?

    – Нет, никогда не пробовал ни водку, ни кашасу. Из крепких напитков, если есть повод, мне нравится только джин.

    • Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 ода.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и отдал 7 ассистов в 20 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2024 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +161

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 37 секунд назад

      Не че в баню пойдешь с дзюбой - узнаешь!!!!

      0
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      Рейтинг: +2478

      FRZZ 2 минуты назад

      Пора бы познакомиться с водкой, хотя бы ради спортивного интереса.))

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