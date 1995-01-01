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    Дюков – о подготовке сборной России к стыкам: «Возможные локации для сбора – Сочи и Турция»

    Президент РФС Александр Дюков назвал места, где сборная России может провести сбор в преддверии стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

    «Рассматриваются различные варианты. Одна из возможных локаций для сбора – Сочи, вторая – Турция. Решение еще не принято.

    Давайте дождемся решения общего собрания РПЛ. Сначала клубы должны принять решение о переносе 22-го тура, после этого будет решение о программе подготовки – кто и когда приезжает на сборы и где они пройдут, – сказал Дюков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +751

      Форвард 79 1 час назад

      Для мотивации на случай не прохода стыков должна быть добавлена третья локация.
      Это Магадан

      1
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      Рейтинг: +3895

      sobaka120982 > Форвард 79 20 минут назад

      Хорошо подмечено))))

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