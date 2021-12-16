Дюков – о подготовке сборной России к стыкам: «Возможные локации для сбора – Сочи и Турция»

Президент РФС Александр Дюков назвал места, где сборная России может провести сбор в преддверии стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

«Рассматриваются различные варианты. Одна из возможных локаций для сбора – Сочи, вторая – Турция. Решение еще не принято.

Давайте дождемся решения общего собрания РПЛ. Сначала клубы должны принять решение о переносе 22-го тура, после этого будет решение о программе подготовки – кто и когда приезжает на сборы и где они пройдут, – сказал Дюков.