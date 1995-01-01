Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    КДК оштрафовал «Динамо» на 500 тысяч рублей за уханье в адрес легионеров «Зенита»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое наказание понесет «Динамо» за расистские выкрики фанатов в адрес легионеров «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ.

    «За скандирование с использованием ненормативной лексики болельщиками «Динамо» оштрафовано на 50 тысяч, «Зенит» — на 100 тысяч рублей.

    За совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, то есть «уханье», «Динамо» оштрафовано на 500 тысяч и предупреждено о более строгих санкциях.

    Кроме того, Сандро Шварц оштрафован на 30 тысяч рублей, а «Динамо» – дополнительно на 90 тысяч за выбегание болельщика», – сообщил Григорьянц.

    • Команды сыграли вничью – 1:1.
    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
    • «Динамо» отстает на 2 очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:19
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7709

      FanatSerj 1 минуту назад

      Хренаси поухали, 500к, а то что там малолетние и не очень дебелы с обеих сторон друг друга материли весь матч это всего 150т.р на двоих?
      Почему тогда оскорбление "Европейских ценностей" обходится дороже чем своих? Они что в Евро считаются ))
      В Динамо же есть свой Сильвестр и Клинтон или они тоже ухали в сторону Зенита )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      кaстрюлька 10 минут назад

      А бананами кормить можно ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8866

      Alekxei Z. 13 минут назад

      Клоуны !!! Может им денег не хватает, самые нуждающиеся.
      " Ухать" нельзя , ёпрст, а " Ахать" можно ?
      До сих пор смеюсь , как в матче с Ахматом наш капитан культурно так " чёрненькому" сопернику трижды сказал ( читалось по губам ) -" На х иди отсюда ". Супер !!! Жора красавец.
      Даже комментаторы матч-тв это оценили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1364

      Frankfurt Am Main 15 минут назад

      А как там ихний Н'Жи интересно себя чувствует?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      СуперПАВ9 20 минут назад

      Полный бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 21 минуту назад

      Ни кто дырявый зянит терпеть не может)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92161
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68302
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru