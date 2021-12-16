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  • КДК оштрафовал «Динамо» на 500 тысяч рублей за уханье в адрес легионеров «Зенита»

КДК оштрафовал «Динамо» на 500 тысяч рублей за уханье в адрес легионеров «Зенита»

16 декабря 2021, 18:19
20

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое наказание понесет «Динамо» за расистские выкрики фанатов в адрес легионеров «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ.

«За скандирование с использованием ненормативной лексики болельщиками «Динамо» оштрафовано на 50 тысяч, «Зенит» — на 100 тысяч рублей.

За совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, то есть «уханье», «Динамо» оштрафовано на 500 тысяч и предупреждено о более строгих санкциях.

Кроме того, Сандро Шварц оштрафован на 30 тысяч рублей, а «Динамо» – дополнительно на 90 тысяч за выбегание болельщика», – сообщил Григорьянц.

  • Команды сыграли вничью – 1:1.
  • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
  • «Динамо» отстает на 2 очка.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (20)
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FanatSerj
1639669354
Хренаси поухали, 500к, а то что там малолетние и не очень дебелы с обеих сторон друг друга материли весь матч это всего 150т.р на двоих? Почему тогда оскорбление "Европейских ценностей" обходится дороже чем своих? Они что в Евро считаются )) В Динамо же есть свой Сильвестр и Клинтон или они тоже ухали в сторону Зенита )))
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paracetamol
1639669714
Мало, на подарки женам членов РФС не хватит!
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alex1951
1639669809
Дискриминация в десятой степени! Исландцам можно,а русским нельэя?!
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vladimir-7
1639669955
КДК "зарабатывает" к празднованию Нового года
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Борисыч1
1639670507
Дожили...Уже нельзя назвать н е г pa hе г p o m, а обезьяну обезьяной. Вроде в России живём, а забугорным толерастам потакаем.
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Из Твери Леха
1639673516
запретить букву "у" на стадионах!
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Benifacto
1639674114
интересно а как наказали поляков за баннеры и крики в адрес Спартака в ЛЕ, там прямо на баннере было написано матом во весь стадион!!!JAZDA Z KURWAMI...что переводиться примерно так: изнасилуйте этих женщин легкого поведения(но тока матом).....не ну это другое мы поняли...ну или покатушки с потаскушкам(если дословно, мало того они и на автобусе своей сборной это написали....
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vladimir-7
1639678030
Скоро новое постановление выпустят: запретить сочетания звуков АХ, УХ, ОХ, ЕХ, ИХ, ЭХ, ЮХ, ЯХ и такие посылы как НХ и ПХ.
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Hektor 84
1639681447
Они же просто загорелые)))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1639709979
За стихи Пушкина тоже начнут штрафовать, если их будут читать легионерам из Африки. Либерасты из КДК ещё до этого не дошли, но ожидаемо.
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