КДК оштрафовал «Динамо» на 500 тысяч рублей за уханье в адрес легионеров «Зенита»

Хренаси поухали, 500к, а то что там малолетние и не очень дебелы с обеих сторон друг друга материли весь матч это всего 150т.р на двоих?
Почему тогда оскорбление "Европейских ценностей" обходится дороже чем своих? Они что в Евро считаются ))
В Динамо же есть свой Сильвестр и Клинтон или они тоже ухали в сторону Зенита )))
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое наказание понесет «Динамо» за расистские выкрики фанатов в адрес легионеров «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ.
«За скандирование с использованием ненормативной лексики болельщиками «Динамо» оштрафовано на 50 тысяч, «Зенит» — на 100 тысяч рублей.
За совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, то есть «уханье», «Динамо» оштрафовано на 500 тысяч и предупреждено о более строгих санкциях.
Кроме того, Сандро Шварц оштрафован на 30 тысяч рублей, а «Динамо» – дополнительно на 90 тысяч за выбегание болельщика», – сообщил Григорьянц.
- Команды сыграли вничью – 1:1.
- «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
- «Динамо» отстает на 2 очка.