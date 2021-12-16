КДК оштрафовал «Динамо» на 500 тысяч рублей за уханье в адрес легионеров «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какое наказание понесет «Динамо» за расистские выкрики фанатов в адрес легионеров «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ.

«За скандирование с использованием ненормативной лексики болельщиками «Динамо» оштрафовано на 50 тысяч, «Зенит» — на 100 тысяч рублей.

За совершение зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, то есть «уханье», «Динамо» оштрафовано на 500 тысяч и предупреждено о более строгих санкциях.

Кроме того, Сандро Шварц оштрафован на 30 тысяч рублей, а «Динамо» – дополнительно на 90 тысяч за выбегание болельщика», – сообщил Григорьянц.