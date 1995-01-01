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    The Athletic: матч «Лестер» – «Тоттенхэм» перенесен. В обеих командах вспышки коронавируса

    Матч 17-го тура АПЛ между «Лестером» и «Тоттенхэмом» перенесен, сообщает The Athletic.

    АПЛ решила отложить игру из-за вспышки коронавируса в обеих командах.

    Это третья игра для лондонского клуба, сорванная из-за коронавируса. Ранее был перенесен матч с «Брайтоном» в АПЛ и отменена игра с «Ренном» в Лиге конференций.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +25

      кaстрюлька 1 час назад

      А в лазурятнике - триппер

      0
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      Рейтинг: +212

      СуперПАВ9 > кaстрюлька 18 минут назад

      Он в атлетико играет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54

      u_ban 1 час назад

      Очень похоже на то, что приостановят чемпионат....

      0
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      Рейтинг: +776

      ARSteven89 2 часа назад

      Как бы АПЛ не приостановили! Будет очень жаль! У них и без этого график сумасшедший!

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