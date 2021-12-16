The Athletic: матч «Лестер» – «Тоттенхэм» перенесен. В обеих командах вспышки коронавируса

Матч 17-го тура АПЛ между «Лестером» и «Тоттенхэмом» перенесен, сообщает The Athletic.

АПЛ решила отложить игру из-за вспышки коронавируса в обеих командах.

Это третья игра для лондонского клуба, сорванная из-за коронавируса. Ранее был перенесен матч с «Брайтоном» в АПЛ и отменена игра с «Ренном» в Лиге конференций.

Матч «Лестер» – «Тоттенхэм» должен был состояться сегодня, 16 декабря.

Ранее АПЛ перенесла матч «Брентфорд» – «МЮ» из-за вспышки коронавируса в клубе из Манчестера.

Вспышки коронавируса также зафиксированы в «Астон Вилле», «КПР», «Тоттенхэме», «Вест Бромвиче» и «Челси».

Тренер «Брентфорда»: «Нужно отложить все матчи 18 тура АПЛ. «Омикрон» распространяется по миру как лесной пожар»