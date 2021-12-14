Матч «Брентфорд» – «МЮ» перенесен. В клубе из Манчестера вспышка коронавируса

АПЛ объявила о переносе матча 17-го тура между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед».
Решение было принято из-за вспышки коронавируса в «МЮ». Ранее клуб из Манчестера закрыл тренировочную базу на 24 часа, чтобы не подвергать риску футболистов и тренерский штаб.
Члены команды, сдавшие положительные тесты, ушли на самоизоляцию.
- Матч «Брентфорд» – «МЮ» должен был состояться сегодня, 14 декабря.
- Вспышки коронавируса также зафиксированы в «Астон Вилле», «КПР», «Тоттенхэме» и «Вест Бромвиче».
- «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.
Источник: сайт АПЛ