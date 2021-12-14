Матч «Брентфорд» – «МЮ» перенесен. В клубе из Манчестера вспышка коронавируса

АПЛ объявила о переносе матча 17-го тура между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед».

Решение было принято из-за вспышки коронавируса в «МЮ». Ранее клуб из Манчестера закрыл тренировочную базу на 24 часа, чтобы не подвергать риску футболистов и тренерский штаб.

Члены команды, сдавшие положительные тесты, ушли на самоизоляцию.