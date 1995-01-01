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    Матч «Брентфорд» – «МЮ» перенесен. В клубе из Манчестера вспышка коронавируса

    АПЛ объявила о переносе матча 17-го тура между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед».

    Решение было принято из-за вспышки коронавируса в «МЮ». Ранее клуб из Манчестера закрыл тренировочную базу на 24 часа, чтобы не подвергать риску футболистов и тренерский штаб.

    Члены команды, сдавшие положительные тесты, ушли на самоизоляцию.

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    Источник: сайт АПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7694

      FanatSerj 12 минут назад

      Заболотный видно сожалеет что не может сейчас сыграть с МЮ, а то бы он им показал какой он супер-нап расталкивая малышню в штрафной ))
      Всем здоровья и прививаться.

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