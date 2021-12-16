Тренер «Брентфорда»: «Нужно отложить все матчи 18 тура АПЛ. «Омикрон» распространяется по миру как лесной пожар»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк предложил отложить все матчи 18-го тура АПЛ из-за массовых случаев заражения коронавирусом в клубах лиги.

«Мы считаем, что нужно отложить все матчи АПЛ, запланированные на выходные. Случаи заболевания коронавирусом зашкаливают во всех командах, все сталкиваются с этим и испытывают трудности.

Если отложить эти матчи и ближайшие игры Кубка лиги, мы получим как минимум неделю, чтобы разорвать эту цепь. Мы хотим, чтобы футбол продолжался, так мы сохраним Boxing Day.

«Омикрон» распространяется по миру как лесной пожар. Нужно сделать все возможное, чтобы защититься», – сказал Франк.