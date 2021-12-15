The Telegraph: в «Манчестер Юнайтед» 19 заражений коронавирусом. Матч с «Брайтоном» могут перенести

Встреча 18-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» находится под угрозой переноса. Дело в том, что внутри манчестерцев зафиксировано 19 заболевших коронавирусом. В это количество входят игроки и персонал.

АПЛ обсуждает перенос игры с «Брайтоном», который намечен на 18 декабря. Внутри команды Грэма Поттера тоже есть положительные тесты.