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    The Telegraph: в «Манчестер Юнайтед» 19 заражений коронавирусом. Матч с «Брайтоном» могут перенести

    Встреча 18-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном» находится под угрозой переноса. Дело в том, что внутри манчестерцев зафиксировано 19 заболевших коронавирусом. В это количество входят игроки и персонал.

    АПЛ обсуждает перенос игры с «Брайтоном», который намечен на 18 декабря. Внутри команды Грэма Поттера тоже есть положительные тесты.

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    Источник: The Telegraph

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