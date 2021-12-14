Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» – 5:0. У Гнабри 3+2, Левандовски сделал дубль

«Бавария» разгромила «Штутгарт» (5:0) на выезде в матче 16-го тура Бундеслиги.

Во всех пяти голах поучаствовал Серж Гнабри – он сделал хет-трк и отдал два ассиста. Дубль и голевую передачу записал на свой счет Роберт Левандовски.

«Бавария» одержала шестую победу подряд во всех турнирах и продолжает лидировать в Бундеслиге.

Германия. Бундеслига. 16-й тур

Штутгарт – Бавария – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Гнабри, 40; 0:2 – Гнабри, 53; 0:3 – Левандовски, 69; 0:4 – Левандовски, 72; 0:5 – Гнабри, 74.

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