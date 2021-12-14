Семак – о лидерстве «Зенита» в РПЛ: «Мы сильнее соперников, но вопросов много»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лидерстве команды в РПЛ.
«Прекрасно, что мы на первом месте. Прекрасно, что мы четвертый год подряд уходим на перерыв на первом месте. Это говорит о том, что мы на сегодняшний день сильнее наших соперников.
Но вопросов много. Проблемы мы наши знаем, и будем над ними усиленно работать зимой», – сказал Семак.
- «Зенит» 3 раза подряд стал чемпионом России.
- РПЛ возобновится в феврале.
- Весной «Зенит» выступит в плей-офф Лиги Европы.
Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова