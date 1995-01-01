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    Семак – о лидерстве «Зенита» в РПЛ: «Мы сильнее соперников, но вопросов много»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лидерстве команды в РПЛ.

    «Прекрасно, что мы на первом месте. Прекрасно, что мы четвертый год подряд уходим на перерыв на первом месте. Это говорит о том, что мы на сегодняшний день сильнее наших соперников.

    Но вопросов много. Проблемы мы наши знаем, и будем над ними усиленно работать зимой», – сказал Семак.

    • «Зенит» 3 раза подряд стал чемпионом России.
    • РПЛ возобновится в феврале.
    • Весной «Зенит» выступит в плей-офф Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова

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    Комментарии1
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      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      К кому много вопросов? К тренеру?

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