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  • Семак – о лидерстве «Зенита» в РПЛ: «Мы сильнее соперников, но вопросов много»

Семак – о лидерстве «Зенита» в РПЛ: «Мы сильнее соперников, но вопросов много»

14 декабря 2021, 21:45
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лидерстве команды в РПЛ.

«Прекрасно, что мы на первом месте. Прекрасно, что мы четвертый год подряд уходим на перерыв на первом месте. Это говорит о том, что мы на сегодняшний день сильнее наших соперников.

Но вопросов много. Проблемы мы наши знаем, и будем над ними усиленно работать зимой», – сказал Семак.

  • «Зенит» 3 раза подряд стал чемпионом России.
  • РПЛ возобновится в феврале.
  • Весной «Зенит» выступит в плей-офф Лиги Европы.

Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1639508107
К кому много вопросов? К тренеру?
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CSKA471
1639510556
Зачем говорит об очевидном: сказал бы просто: мне стыдно что мы настолько мало сильнее оппонентов в лиге и нстолько много слабее конкурентов на международном уровне, футбол Зенита не на уровне класса его игроков и финансовых возможностей клуба, кто в этом виноват? Незнаю, погода навергое и судьи международных матчей..
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sysoevpamfil323
1639512913
Pазвpатные дeвки жаждyт сekca - пpиди и cними (бeз дeнег и пoдаpков)))), пpосто cеkc, вот ---- http://urlr.me/FHmLb
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Валерий2705
1639519831
Проблема в тренере, проработайте зимой.
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Борисыч1
1639542461
Там принудительное обучение португальскому языку для тренеров и игроков ещё не ввели? Пол-команды бразильских зверушек уже в команде и ещё несколько штук лапки тянут ))
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Павелий
1639562918
Мы - это судейский корпус, проплаченный Газпромом? Да. Мы - Зенит? Ни капли.
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