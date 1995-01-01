Аршавин – о повторной жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: «Надеюсь, это последняя на сегодня»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин пошутил о том, что ему пришлось сегодня дважды проводить жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Насладились жеребьевкой второй раз! Надеюсь, это была последняя на сегодня», – написал Аршавин в инстаграме.