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    Аршавин – о повторной жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: «Надеюсь, это последняя на сегодня»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин пошутил о том, что ему пришлось сегодня дважды проводить жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Насладились жеребьевкой второй раз! Надеюсь, это была последняя на сегодня», – написал Аршавин в инстаграме.

    • Первую жеребьевку признали недействительной после жалобы «Атлетико».
    • Причина – ошибки из-за проблем с программным обеспечением.
    • Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные – 8-9 и 15-16 марта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Андрея Аршавина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4128

      FENIX-SL 30 минут назад

      до сих пор не появилось футболиста у нас лучше него
      позорище!
      а Андрей красава!

      0
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      Рейтинг: +191

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 24 минуты назад

      Павлюченко гораздо лучше Аршавина

      0
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      Рейтинг: +191

      СуперПАВ9 > FENIX-SL 24 минуты назад

      Смолов тоже хорошь

      0
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