Аршавин – о повторной жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: «Надеюсь, это последняя на сегодня»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин пошутил о том, что ему пришлось сегодня дважды проводить жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Насладились жеребьевкой второй раз! Надеюсь, это была последняя на сегодня», – написал Аршавин в инстаграме.
- Первую жеребьевку признали недействительной после жалобы «Атлетико».
- Причина – ошибки из-за проблем с программным обеспечением.
- Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные – 8-9 и 15-16 марта.
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Источник: Инстаграм Андрея Аршавина