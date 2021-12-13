Аршавин – о повторной жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: «Надеюсь, это последняя на сегодня»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин пошутил о том, что ему пришлось сегодня дважды проводить жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Насладились жеребьевкой второй раз! Надеюсь, это была последняя на сегодня», – написал Аршавин в инстаграме.

Первую жеребьевку признали недействительной после жалобы «Атлетико».

Причина – ошибки из-за проблем с программным обеспечением.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 15-16 и 22-23 февраля, ответные – 8-9 и 15-16 марта.