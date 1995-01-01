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    Журналист Романо: Азмун согласовал контракт с «Лионом». Французский клуб попытается купить его в январе

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, скорее всего, продолжит карьеру в «Лионе».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист несколько недель назад договорился с французским клубом об условиях контракта до 2026 года.

    «Лион» попытается купить иранца во время зимнего трансферного окна. Если переговоры с «Зенитом» не пройдут успешно, то форвард сменит команду летом в качестве свободного агента.

    • В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии12
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      Рейтинг: +13101

      житель СПб 9 минут назад

      Вполне вероятно. И что будем делать весной без него - если продавать? Обойдемся, наверное. Лучше получить сейчас деньги.

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      Рейтинг: +1908

      ПалкоВводецъ 24 минуты назад

      Утятина. Азмун не играл бы так отважно не щадя своих ног и на грани травмы Гыгыгы.

      0
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      Рейтинг: +2686

      Masteralex 33 минуты назад

      за 3 млн, совсем лягушатники офигели :) или Азмун, захотел большой подписной бонус из-за того что трансфер недорогой

      подержать его полсезона на лавке и пусть уходит куда хочет за бесплатно, если возьмут куда-то игрока, который полгода не играл

      0
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      Рейтинг: +13101

      житель СПб > Masteralex 6 минут назад

      За сидение на лавке он еще и зарплату будет получать. Вот и получится, что потеря от этой идеи стоит больше 5 млн. евро. Если деньги не "с полочки" - то они немалые.

      0
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      Рейтинг: +1106

      tushkanlz 59 минут назад

      Таких денег в РПЛ никто не стоит! Продавать на ! ...а деньги пропить на )))

      0
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      Рейтинг: +4163

      _Marqella_ > tushkanlz 37 минут назад

      Если его продадут зимой то максимум за 5 мил. ,рыночная стоимость это немного в другой ситуации..

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      Рейтинг: +1106

      tushkanlz > _Marqella_ 24 минуты назад

      За 5 лимонов?! - "Маловато будет.МАЛОВАТО!!!"

      1
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      Рейтинг: +83

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 1 час назад

      Заработал видать)) Пора бежать с лазурятни

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      Рейтинг: +5504

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      А чем в клубе занимается Медведев? Разве своевременное продление контрактов с ключевыми игроками не входит в обязанности? Какого чёрта важнейшие игроки уходят бесплатно?

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      Рейтинг: +83

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Бомжарнику главное бабло!!

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      Рейтинг: +1205

      Loko_Roma > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Азмун перерос рфпл, это стоит признать и продать его, а не пытаться удержать насильно, от чего в итоге будет хуже всем

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      Рейтинг: +5504

      Ганнибал Лектор > НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 45 минут назад

      обратись к психиатру, конченый

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