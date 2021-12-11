Журналист Романо: Азмун согласовал контракт с «Лионом». Французский клуб попытается купить его в январе

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, скорее всего, продолжит карьеру в «Лионе».
По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист несколько недель назад договорился с французским клубом об условиях контракта до 2026 года.
«Лион» попытается купить иранца во время зимнего трансферного окна. Если переговоры с «Зенитом» не пройдут успешно, то форвард сменит команду летом в качестве свободного агента.
- В текущем сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо