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    Президент «Урала» Иванов: «Переговоры с «Зенитом» по Адамову и Кузьмичеву я не вел»

    Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к защитникам екатеринбургской команды Арсену Адамову и Ивану Кузьмичеву.

    «По Адамову и Кузьмичеву я ни с кем переговоры не вeл. Ни с «Зенитом», ни с «Локомотивом», ни с кем другим. У нас у самих сложное положение, не хотим никого продавать.

    Интерес к игрокам есть, но всe на уровне слухов. Если мы с кем-то договоримся, то вы всe узнаете, но нет никаких переговоров. Спрашивайте у тех источников, кто это написал», – сказал Иванов.

    • 22-летний Адамов в текущем сезоне провел 18 игр за «Урал».
    • В активе 21-летнего Кузьмичева 12 матчей и 1 ассист.
    • Рыночная стоимость Арсена – 500 тысяч евро, Ивана – 300 тысяч.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21985

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Кто куда, а Зенит на чёрный рынок тёмной ночью.

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