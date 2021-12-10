Президент «Урала» Иванов: «Переговоры с «Зенитом» по Адамову и Кузьмичеву я не вел»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к защитникам екатеринбургской команды Арсену Адамову и Ивану Кузьмичеву.

«По Адамову и Кузьмичеву я ни с кем переговоры не вeл. Ни с «Зенитом», ни с «Локомотивом», ни с кем другим. У нас у самих сложное положение, не хотим никого продавать.

Интерес к игрокам есть, но всe на уровне слухов. Если мы с кем-то договоримся, то вы всe узнаете, но нет никаких переговоров. Спрашивайте у тех источников, кто это написал», – сказал Иванов.